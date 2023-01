TRIP.COM - Die Reise könnte noch weitergehen

Trip.com Group Ltd. - WKN: A2PUXF - ISIN: US89677Q1076 - Kurs: 40,060 $ (Nasdaq)

Im Sommer 2021 besprach ich die Aktie von Trip.com zuletzt und bescheinigte ihr weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 22,24 bis 20,37 USD. Doch die Korrektur lief deutlich weiter . Im März 2022 markierte die Aktie kurz Kurse unter 15 USD, rettete sich im weiteren Monatsverlauf aber wieder zurück über den Unterstützungsbereich um 20 USD und verteidigte diesen in der Folge. Einem Auspendeln folgte im vierten Quartal 2022 eine dynamische Aufwärtsbewegung, die sich auch im neuen Jahr fortsetzt.

Fundamental ist Trip.com ein klassischer Reopening-Play aus China. Das Unternehmen, einigen sicherlich noch unter dem alten Namen Ctrip.com bekannt, bietet online Reisedienstleistungen an, darunter die Reservierung und Buchung von Unterkünften, Pauschalreisen, aber auch diverse Transportdienstleistungen. Dem in Shanghai ansässigen Konzern gehören die Domains Trip.com, Ctrip.com und Skyscanner. Auch ist Trip.com, am indischen Reisedienstleister MakeMyTrip beteiligt.

Starke Zuwächse für 2023 und 2024 erwartet

Die Coronabeschränkungen sorgten 2022 für einen starken Einbruch im Geschäft. Analysten erwarten, dass der Nettogewinn sich auf 0,14 USD je Aktie mehr als halbiert haben dürfte. Doch das ist Vergangenheit. Die chinesische Regierung hat sich von der Zero-Covid-Strategie abgewandt und das Land wieder geöffnet. Die Reiselust der Chinesen dürfte 2023 daher besonders ausgeprägt sein. Bei Trip.com könnten die Gewinne folglich wieder sprudeln. So erwartet der Markt für das laufende Jahr ein Umsatzplus von 50 % auf 4,39 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD, was einer Vervielfachung gegenüber 2022 entsprechen würde. 2024 wiederum könnte Trip.com neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn erreichen. Aktuell liegt der Konsens bei Erlösen von 5,75 Mrd. USD und einem Ergebnis von 1,72 USD je Aktie. Vor Corona lagen die Bestwerte bei 5,06 Mrd. USD Umsatz und 1,53 USD je Aktie Gewinn. Der Free Cashflow könnte sich 2023 auf knapp 1 Mrd. USD verbessern. Trip.com ist aktuell mit gut 25 Mrd. USD an der Börse bewertet.

Die Aktie hat sich in den vergangenen Wochen verdoppelt, die Luft wird charttechnisch so langsam dünner. Im Idealfall setzt sich die Aufwärtsbewegung aber noch bis zum Widerstandsbollwerk zwischen 45,19 und 46,50 USD fort. Dort wäre eine ausgeprägtere Verschnaufpause möglich. Im weiteren Verlauf könnte die Aktie in den kommenden Monaten über 46,50 USD ansteigen und das Allzeithoch bei 60,65 USD erreichen bzw. hinter sich lassen.

Kommt es dagegen direkt zu starken Rücksetzern, wäre der untere 30-USD-Bereich für antizyklische Manöver geeignet.

Fazit: Die Aktie von Trip.com könnte die seit 2017 laufende Korrektur in den kommenden Monaten beenden. Perspektivisch sind bei Erreichen neuer Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn im Jahr 2024 auch neue Hochs bei der Aktie drin.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 2,93 4,39 5,75 Ergebnis je Aktie in USD 0,14 1,07 1,72 Gewinnwachstum 664,29 % 60,75 % KGV 286 37 23 KUV 8,8 5,9 4,5 PEG 0,1 0,4 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)