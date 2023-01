C3 AI - Hype um künstliche Intelligenz beflügelt

C3 AI Inc. Reg. Class A Shares DL -,001 - WKN: A2QJVE - ISIN: US12468P1049 - Kurs: 17,770 $ (NYSE)

Mit einer Rally von fast 18 % und Handelsumsätzen im Bereich der bisherigen Rekorde krönte die Aktie am Freitag den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen. Dabei wurde das Gap vom Kurseinbruch des 1. Septembers geschlossen und auch der EMA200 erreicht. Die langfristig schwache Aktie hat damit möglicherweise einen Grundstein für eine längerfristige Trendwende nach oben hin gelegt.

Solider Turnaround

Nach dem neuen Allzeittief bei 10,16 USD Ende Dezember gelang schnell die Rückkehr über das alte Tief und anschließend auch der Bruch der Abwärtstrendlinie. In der Folge kam stärkerer Kaufdruck auf, der am Freitag in einer Kursexplosion mündete.

Am EMA200 erreicht das Papier eine erste Hürde, von wo aus es zu Kursrücksetzern bis 15,30 - 15,86 oder 14,00 - 14,40 USD kommen könnte. Anschließend könnten die Käufer eine Rallyfortsetzung versuchen.

Diese Rallyfortsetzung könnte mit der aktuellen Dynamik jedoch auch sofort, ohne Rücksetzer kommen. Bei 21,67 und 23,58 USD liegen die nächsten Hürden, später wäre Platz bis 27,52 und 35 - 36 USD. Erst unterhalb von 12,50 und vor allem 11,50 USD wird es wieder kritisch.

Fazit: Es ist der beste Ansatz im Chart von C3 AI, den wir seit vielen Monaten sehen. Ob es sich nur um ein sehr helles Strohfeuer oder tatsächlich um einen großen Trendwendeversuch handelt, ist noch offen. Erste Einstiege, insbesondere bei Kursrücksetzern, könnten hier spekulativ interessant werden.

Eines scheint sicher: Das Thema künstliche Intelligenz dürfte uns in den kommenden Monaten und Jahren immer öfter begegnen. Die ein oder andere Aktie aus diesem Sektor dürfte davon profitieren.

