EQS-News: Korrektur der Veröffentlichung vom 27.01.2023, 12:39 Uhr CET/CEST - CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication: Bericht zum 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/2023 (1. Juni bis 30. November 2022)

Bericht zum 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/2023 (1. Juni bis 30. November 2022) Konzernumsatz T€ 15.395 (+1,5%) // EBIT T€ 2.675 (+4,7%) // Konzernergebnis nach Steuern T€ 1.898 (+3,5%) // Positiver Ausblick für das lfd. Geschäftsjahr Die CeoTronics AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni bis zum 30. November 2022 einen Konzernumsatz von T€ 15.395 (Vorjahr T€ 15.168) verzeichnet. Damit konnte der Vorjahres-Rekordumsatz um 1,5% übertroffen werden. Auch die Ergebniskennzahlen haben im Geschäftshalbjahr 2022/2023 wiederholt Rekordwerte erreicht. So konnte das Konzern-EBIT auf T€ 2.675 (Vorjahr T€ 2.554), das Konzernergebnis vor Steuern auf T€ 2.577 (Vorjahr T€ 2.460) sowie das Konzernergebnis nach Steuern auf T€ 1.898 (Vorjahr T€ 1.834) gesteigert werden. Ebenfalls positiv zu bewerten ist der nach wie vor hohe Konzern-Auftragsbestand, der sich zum 30. November 2022 auf T€ 14.562 (Vorjahr T€ 17.102) belief. Der Rückgang des Auftragsbestandes um 14,9% im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt entspricht den Planungen und ist, wie auch die aktuelle Auftragseingangsentwicklung, im Zusammenhang mit dem Wissen um einen größeren Auftragseingang zum 29. November 2021 über € 3,2 Mio. zu verstehen. Der Auftragseingang verringerte sich im ersten Halbjahr des lfd. Geschäftsjahres 2022/2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,4% auf T€ 13.105 (Vorjahr ca. +40% auf T€ 15.133). Der Brutto-Cashflow betrug im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/2023 T€ 1.740 (Vorjahr T€ 1.953). Der Rückgang ist mit Auflösungen von Rückstellungen begründet. Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich gegenüber dem 31.Mai 2022 von T€ 15.711 um T€ 823 auf T€ 16.534. Die Eigenkapitalquote zum 30. November 2022 reduzierte sich (zum 31.5.2022) von 54,6 % um 0,4 %-Punkte auf 54,2 %. Der Personalbestand im Konzern per 30. November 2022 lag mit 128 auf dem Vorjahreswert. Nach Vollzeitäquivalenten (FTE) ergab sich ein Wert von 122 (Vorjahr 123). „Angesichts der Ergebnisse der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres, des immer noch hohen Auftragsbestandes und der daraus geplanten Auslieferungen und Berechnungen sowie den Optionen aus dem Order Forecast gehen wir davon aus, dass wir den Umsatz des Vorjahres leicht auf annähernd € 30 Mio. (ca. + 3 %) steigern und ein Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von ca. € 2,3 Mio. erreichen können, was jedoch aufgrund von Kostensteigerungen im Personalbereich, bei der Materialbeschaffung sowie einer geringeren Aktivierung von F&E Eigenleistungen leicht hinter dem Vorjahresergebnis bleibt. Unter diesen Voraussetzungen und bei einem positiven Ausblick in das Geschäftsjahr 2023/2024 wäre die CeoTronics AG dennoch erneut dividendenfähig“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit. Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel- Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board notiert und ist seit Oktober 2019 wieder zum Xetra-Handel zugelassen.

Weitere Informationen: CeoTronics AG Audio Video Data Communication Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany E-Mail: vorstand@ceotronics.com Internet: http://www.ceotronics.com

