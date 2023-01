Atoss Software bleibt optimistisch und kündigt Sonderdividende an

Die Atoss Software AG (ISIN: DE0005104400) will eine Dividende in Höhe von insgesamt 2,83 Euro je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen, wie der Konzern am Montagabend berichtete. Dies beinhaltet eine Dividende von 1,83 Euro (Vorjahr: 1,82 Euro) für das Geschäftsjahr 2022 sowie eine Sonderdividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie.

Die Hauptversammlung wird am 28. April 2023 stattfinden. Beim derzeitigen Aktienkurs von 164,20 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite (ohne Sonderdividende) 1,12 Prozent.

Der Umsatz kletterte im Geschäftsjahr 2022 aufgrund vorläufiger Zahlen gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent auf 113,9 Mio. Euro, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Das operative Ergebnis stieg auf 30,8 Mio. Euro (Vorjahr: 27,2 Mio. Euro). Die EBIT-Marge liegt bei 27 Prozent (Vorjahr: 28 Prozent). Das Nettoergebnis lag praktisch unverändert bei 19,38 Mio. Euro (Vorjahr: 19,34 Mio. Euro). Atoss Software hat ein Ergebnis pro Aktie von 2,44 Euro nach 2,43 Euro im Vorjahr erwirtschaftet.

Atoss Software geht für das Geschäftsjahr 2023 von einer Fortsetzung der Rekordentwicklung aus und hat bereits zu Jahresbeginn seine Prognose für 2023 bis 2025 angehoben. Diese geht für das Geschäftsjahr 2023 von einem Umsatz von 135 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 27 Prozent aus. Für 2024 rechnet der Konzern mit einem Umsatz von 160 Mio. Euro und für 2025 mit einem Umsatz von 190 Mio. Euro. Die Marge soll dabei bis 2025 auf 30 Prozent steigen.

Atoss mit Sitz in München wurde 1987 gegründet und ist ein Anbieter von Personalmanagement-Software. Es werden über 690 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de