EQS-News: ATOSS Software AG: Münchner Workforce Spezialist übertrifft im Geschäftsjahr 2022 erneut seine Ziele für Umsatz und Ergebnis – Cloudtempo weiter beschleunigt

Die ATOSS Software AG befindet sich unverändert auf Erfolgskurs und kann gemäß vorläufigen Zahlen erneut über Spitzenwerte bei allen wesentlichen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 berichten. Der Konzernumsatz wurde deutlich um 17 Prozent auf Mio. EUR 113,9 (Vj. Mio. EUR 97,1) erhöht. Das operative Ergebnis stieg auf Mio. EUR 30,8 (Vj. Mio. EUR 27,2) bei einer EBIT-Marge von 27 Prozent (Vj. 28 Prozent). Hervorzuheben im abgelaufenen Geschäftsjahr ist die Entwicklung des Cloudgeschäfts, dessen Umsätze sich um 72 Prozent auf Mio. EUR 34,2 (Vj. Mio. EUR 19,9) erhöhten und mit 30 Prozent (Vj. 20 Prozent) nun erstmals den höchsten Umsatzanteil am Gesamtumsatz von ATOSS bilden. Vor dem Hintergrund der ausgezeichneten Auftragslage mit einer ungebrochen starken Nachfrage nach Cloudlösungen geht der Vorstand auch für das laufende Geschäftsjahr und darüber hinaus von einer Fortsetzung seiner Wachstums- und Erfolgsstory aus. Anfang des Jahres wurde daher die Prognose für die Jahre 2023 bis 2025 erhöht.

München, 31. Januar 2023 Der ATOSS Software AG ist es auch 2022 gelungen, ihre führende Position im Markt für Workforce Management weiter auszubauen und zum 17. Mal in Folge die Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis der Vorjahre zu übertreffen. Die Nachfrage nach digitalen Softwarelösungen zur bedarfsorientierten Personaleinsatzplanung ist infolge der bestehenden Defizite bei der Digitalisierung von Unternehmen und dem steigenden Fachkräftemangel weiterhin ungebrochen. Und dies trotz der aktuellen konjunkturellen Unsicherheiten. Dies spiegelt sich eindrucksvoll in den heute vorgelegten Zahlen zur Auftragslage wider: so erhöhte sich der normalisierte Wert der Softwareauftragseingänge besonders deutlich um 37 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 52,3 (Vj. Mio. EUR 38,2). Insbesondere die Softwareauftragseingänge im Bereich Cloud & Subskriptionen stiegen mit über 40 Prozent auf Mio. EUR 36,5 (Vj. Mio. EUR 26,0). Auch der Annual Recurring Revenue (kurz: ARR) als weitere wichtige Kennzahl zur Steuerung des Cloudgeschäfts erhöhte sich in 2022 deutlich um 74 Prozent auf nunmehr Mio. EUR 41,0 (Vj. Mio. EUR 23,5). Die Fortschritte in der ATOSS Cloud-Transformation werden auch in den vorgelegten Konzern-umsatzzahlen deutlich. In Summe stieg der Softwareumsatz im Geschäftsjahr 2022 um insgesamt 19 Prozent auf Mio. EUR 78,4 (Vj. Mio. EUR 66,0). Ein besonders starkes Umsatzplus von 72 Prozent auf Mio. EUR 34,2 (Vj. Mio. EUR 19,9) verzeichnete hier der Bereich Cloud & Subskriptionen, der seit diesem Jahr mit einem Anteil von 30 Prozent (Vj. 20 Prozent) am Gesamtumsatz erstmals den höchsten Umsatzbeitrag im ATOSS Konzern darstellt. Zusammen mit den um 9 Prozent gestiegenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 31,6 (Vj. Mio. EUR 28,9), sind die wiederkehrenden Umsätze im Jahresvergleich in Summe um 35 Prozent auf Mio. EUR 65,8 (Vj. Mio. EUR 48,8) gewachsen. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse an den gesamten Umsatzerlösen – und damit das zentrale Schlüsselelement des künftigen Wachstums des ATOSS Konzerns – erhöhte sich ebenfalls deutlich und beläuft sich nun auf insgesamt 58 Prozent (Vj. 50 Prozent). Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten auf Mio. EUR 28,1 (Vj. Mio. EUR 25,2) ausgebaut werden. Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) bewegt sich ungeachtet der im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegenen Aufwendungen - insbesondere für R&D im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung der ATOSS-Softwarelösungen sowie höherer Personalkosten aus dem nationalen und internationalen Ausbau der Salesorganisation - mit 27 Prozent (Vj. 28 Prozent) oberhalb des ursprünglichen Ausblicks für das Geschäftsjahr 2022 von jedenfalls 25 Prozent. Auch bei weiteren wichtigen Finanzkennzahlen des Konzerns, wie beispielsweise der Liquidität, wird die starke Performance und anhaltende hohe Stabilität des Geschäftsmodells von ATOSS sichtbar. So stieg die Liquidität im abgelaufenen Geschäftsjahr zweistellig um 13 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 56,8 (Vj. Mio. EUR 50,4). Aufgrund der exzellenten Ertrags- und Liquiditätslage der Gesellschaft geht der Vorstand in seinem Dividendenvorschlag über die langfristige Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 75 Prozent bezogen auf das Ergebnis pro Aktie hinaus und schlägt dem Aufsichtsrat im Rahmen seines Gewinnverwendungsbeschlusses eine Dividende von EUR 2,83 je Aktie (Vj. EUR 1,82 je Aktie) vor. Hierin ist eine Sonderauschüttung von EUR 1,00 je Aktie enthalten. Die Hauptversammlung wird am 28. April 2023 über den Gewinnverwendungsvorschlag der Verwaltungsorgane beschließen. ATOSS ist exzellent positioniert, um auf Basis der relevanten Wachstumstreiber und Trends ihr Wachstum in allen adressierten Märkten im In- und Ausland auch künftig weiterhin nachhaltig zu gestalten. Aufgrund der herausragenden Geschäftsentwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres und der sehr erfreulichen Auftragslage geht der Vorstand auch künftig von einer Fortsetzung der Rekordentwicklung aus und hat hierzu bereits zu Jahresbeginn seine Prognose für 2023 bis 2025 angehoben. Diese geht für das Geschäftsjahr 2023 von einem Umsatz von Mio. EUR 135 und einer EBIT-Marge von jedenfalls 27 Prozent aus. Für 2024 rechnet der Konzern mit einem Umsatz von Mio. EUR 160 und für 2025 mit einem Umsatz von Mio. EUR 190. Die Marge soll dabei bis 2025 auf jedenfalls 30 Prozent steigen. KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: JAHRESVERGLEICH IN TEUR 01.01.2022

2022 zu 2021 Umsatz 113.916 100% 97.066 100% 17% Software 78.393 69% 65.971 68% 19% Lizenzen 12.607 11% 17.177 18% -27% Wartung 31.632 28% 28.934 30% 9% Cloud & Subskriptionen 34.154 30% 19.860 20% 72% Beratung 28.115 25% 25.243 26% 11% Hardware 4.476 4% 4.373 5% 2% Sonstiges 2.932 3% 1.481 2% 98% EBITDA 34.707 30% 31.352 32% 11% EBIT 30.802 27% 27.244 28% 13% EBT 29.310 26% 27.706 29% 6% Nettoergebnis 19.377 17% 19.343 20% 0% Cash Flow 26.361 23% 26.284 27% 0% Liquidität (1/2) 56.827 50.360 13% EPS in Euro 2,44 2,43 0% Mitarbeiter (3) 693 630 10% KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR



Umsatz 32.033 28.310 27.571 26.002 27.534 Software 22.123 19.738 19.438 17.094 18.922 Lizenzen 3.651 2.872 4.036 2.048 5.485 Wartung 8.357 7.906 7.645 7.724 7.334 Cloud & Subskriptionen 10.115 8.960 7.757 7.322 6.103 Beratung 7.671 6.632 6.584 7.228 7.200 Hardware 1.388 1.102 915 1.071 1.052 Sonstiges 851 838 633 610 361 EBITDA 10.143 8.751 8.833 6.980 9.929 EBIT 9.186 7.763 7.843 6.010 8.678 EBIT-Marge in % 29% 27% 28% 23% 32% EBT 8.949 7.927 7.143 5.291 8.936 Nettoergebnis 5.628 5.455 4.749 3.545 6.669 Cash Flow 1.707 16.534 2.060 6.060 2.249 Liquidität (1/2) 56.827 56.242 40.605 54.709 50.360 EPS in Euro 0,71 0,68 0,60 0,45 0,84 Mitarbeiter (3) 693 679 650 646 630 (1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen) (2) Dividende von EUR 1,82 je Aktie am 04.05.2022 (TEUR 14.475) (3) zum Quartals-/Jahresende Anstehende Termine: 10.03.2023 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022 10.03.2023 Bilanzpressekonferenz 25.04.2023 Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss 28.04.2023 Ordentliche Hauptversammlung 2023 24.07.2023 Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss 11.08.2023 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss 23.10.2023 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss ATOSS Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud oder On Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 15.000 Kunden in mehr als 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com ATOSS Software AG Christof Leiber / CFO Rosenheimer Straße 141 h D-81671 München Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 – 0 Fax: +49 (0) 89 4 27 71 – 100 investor.relations@atoss.com

