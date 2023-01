IRW-News: Nine Mile Metals Ltd.: Nine Mile Metals gibt die Mobilisierung eines tiefreichenden Diamantbohrgeräts für das Phase-2-Bohrprogramm auf dem VMS-Projekt Nine Mile Brook an

IRW-PRESS: Nine Mile Metals Ltd.: Nine Mile Metals gibt die Mobilisierung eines tiefreichenden Diamantbohrgeräts für das Phase-2-Bohrprogramm auf dem VMS-Projekt Nine Mile Brook an

VANCOUVER, B.C. - Dienstag, 31. Januar 2023 - / IRW-Press / - NINE MILE METALS LTD. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) (das Unternehmen oder Nine Mile), freut sich bekannt zu geben, dass für die Fortsetzung des 5.000 m umfassenden Phase-2-Bohrprogramms ein auf Kufen montiertes winterfestes Bohrgerät zu seinem VMS-Vorzeigeprojekt Nine Mile Brook im weltberühmten Bathurst Mining Camp (BMC) in New Brunswick abgeordnet wird.

- Im VMS-Projekt Nine Mile Brook soll das 5.000 m umfassende Phase-2-Bohrprogramm wiederaufgenommen werden.

- Es wurden neue Zielzonen auf dem Zielgebiet Hinge A ermittelt und die erforderlichen Genehmigungen liegen vor.

- Ein auf Kufen montiertes, geschlossenes, winterfestes Tiefbohrgerät soll am 4. Februar 2023 zum Standort im BMC gebracht werden.

- Orbit-Garant Drilling Inc. ist auf die Durchführung von Programmen mit tiefreichenden Diamantbohrungen über bis zu 3.000 m spezialisiert.

Die Firma Orbit-Garant Drilling aus Moncton (New Brunswick) wurde mit der Durchführung des Winterbohrprogramms auf dem VMS-Projekt Nine Mile Brook betraut. Das auf Kufen montierte Bohrgerät ist wintertauglich, geschlossen und leistungsfähiger; es eignet sich daher für die Tiefbohrungen im Rahmen des Bohrprogramms bei Nine Mile Brook. Das Gerät soll am 4. Februar 2023 eintreffen; ebenfalls bestätigt wurden die Arbeiter für die Anlage von Schneisen und die Schneemobil-Infrastruktur, die erforderlich sind, um Zugang zu neuen Bohrzielen zu schaffen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69090/NINE-NR-2023.01.31-Orbit-GarantFINAL_DE_PRcom.001.jpeg

Bohrgerät und Hilfsausrüstung von Orbit Garant

Orbit Garant Drilling ist gemäß ECOLOGO akkreditiert, anerkannt für seine Mineralexplorationsdienste und zertifiziert für verantwortungsvolle ökologische und soziale Best Practices.

Nach der Prüfung der neuen Daten aus den Bohrungen im Gebiet Lens und der aktualisierten Analyse der Daten von Hinge A während der Weihnachtspause sind weitere Bohrungen im Zielgebiet Hinge A geplant. EarthEX und unser geologisches Team freuen sich darauf, mit dieser tieferen Bohrphase mit hoher Priorität unseres Programms zu beginnen. Wir haben die erforderlichen Genehmigungen für die neuen Zielzonen bei Hinge A und die neue Ostflanke erhalten, sagt Gary Lohman, B.Sc., P. Geo.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69090/NINE-NR-2023.01.31-Orbit-GarantFINAL_DE_PRcom.002.png

Geplantes Bohrprogramm im aktualisierten Zielgebiet Hinge A bei Nine Mile Brook

Über Nine Mile Metals Ltd.:

Nine Mile Metals Ltd. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von VMS-Lagerstätten (Kupfer, Blei, Zink, Silber und Gold) im weltberühmten Bathurst Mining Camp in der kanadischen Provinz New Brunswick gerichtet ist. Das primäre Geschäftsziel des Unternehmens ist die Exploration seiner drei VMS-Projekte: Nine Mile Brook, California Lake und Canoe Landing Lake (East - West). Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration von kritischen Mineralien (CME), wodurch es sich in eine günstige Position für den Boom bei Elektrofahrzeugen und umweltfreundlichen Technologien bringt, die Kupfer, Silber, Blei und Zink benötigen, und sich mit Gold absichert.

IM NAMEN VON NINE MILE METALS LTD.

Patrick J Cruickshank, MBA

CEO und Director

T: +1.506-804-6117

E: patrick@ninemilemetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten, die das Geschäft von Nine Mile betreffen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen des Managements von Nine Mile. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie werden, können, würden, erwarten, beabsichtigen, planen, anstreben, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen, wahrscheinlich, könnte und Variationen dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass (a) im Zielgebiet Hinge A weitere Bohrungen geplant sind und (b) die Abordnung an den Standort für den 4. Februar 2023 geplant ist, zusammen mit der Bestätigung der Arbeiter für die Anlage von Schneisen. Obwohl Nine Mile der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen, vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da Nine Mile nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

