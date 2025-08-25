IRW-News: Zeus Resources Ltd.: Zeus erwirbt strategisches Datenmaterial von Newmont zur Forcierung der Explorationsarbeiten in Marokko

IRW-PRESS: Zeus Resources Ltd.: Zeus erwirbt strategisches Datenmaterial von Newmont zur Forcierung der Explorationsarbeiten in Marokko

HIGHLIGHTS

- Zugriff auf Newmonts umfassende Explorationsdatenbank und regionale Rahmenstudie zu Marokko

- Datenmaterial umfasst die besonders aussichtsreichen Regionen des Antiatlas und der Zentralmeseta

- Nicht exklusive Vereinbarung über eine Laufzeit von 5 Jahren

- Zeus ist damit in der Lage, die Bewertung und Zielsuche sowie den Erwerb von Konzessionsflächen in Marokko zu beschleunigen

25. August 2025 / IRW-Press / Zeus Resources Limited (ASX: ZEU) (Zeus oder das Unternehmen) freut sich, die Unterzeichnung einer nicht exklusiven Vereinbarung mit einer Laufzeit von 5 Jahren (Lizenz) mit der Firma Newmont Venture Limited (Newmont), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Newmont Corporation (NYSE: NEM, ASX: NEM, TSX: NGT, PNGX: NEM), bekannt zu geben, bei der es um den Erwerb der Explorationsdatenbank von Newmont zu Marokko (Datenbank) und die regionale Rahmenstudie zu Marokko (Morocco Regional Framework Study, MoRFS) geht. Die Lizenz beinhaltet Datenmaterial zu den marokkanischen Regionen des Antiatlas und der Zentralmeseta.

Die Lizenz gewährt Zeus den sofortigen Zugriff auf Newmonts Explorationsdatenbank und regionale Rahmenstudie zu Marokko, in denen Datenmaterial aus jahrelangen systematischen Arbeiten in den Regionen des Antiatlas und der Zentralmeseta enthalten sind. Diese Regionen sind international für ihr großes Potenzial an Vorkommen von Gold, Basismetallen und kritischen Mineralien anerkannt.

In der Datenbank sind Explorationsdaten aus den marokkanischen Regionen des Antiatlas und der Zentralmeseta zu geochemischen Probenahmen (BLEG, Flusssedimente, Gesteinsproben, Bodenproben), digitalen Auswertungen von Geologie und Struktur, Aufzeichnungen über Mineralvorkommen sowie den zugehörigen Datensammlungen und technischen Berichten enthalten. Diese umfassende Zusammenstellung entspricht einer detaillierten Studie des metallogenen Gürtels in der Region Antiatlas und bietet eine solide Grundlage für die weiterführende Zielsuche und Projektgenerierung auf regionaler Ebene.

Strategische Effekte

Die Datenbank verschafft Zeus einen Wettbewerbsvorteil, da sie eine sichere Zielauswahl und eine effiziente Verwendung der Explorationsressourcen ermöglicht. Die Einbindung dieser umfangreichen Explorationsdaten wird eine effizientere Prospektivitätsanalyse ermöglichen, das Risiko in der Frühphase minimieren und das Unternehmen in die Lage versetzen, die Abläufe von der Bewertung über den Erwerb von Konzessionsflächen bis hin zur Exploration vor Ort entsprechend zu verkürzen.

Executive Director Hugh Pilgrim erklärt:

Die Datenbank von Newmont ermöglicht Zeus den sofortigen Zugriff auf integrierte geochemische, geophysikalische und strukturelle Daten aus den Regionen des Antiatlas und der Zentralmeseta. Damit sind wir in der Lage, uns rasch ein Bild von der Prospektivität zu machen, hochwertige Ziele zu generieren und die Explorationsmaßnahmen auf Gebiete mit dem größten Entdeckungspotenzial einzugrenzen.

Wichtigste Eckdaten der Lizenzvereinbarung

a) Nicht exklusive Laufzeit von 5 Jahren

b) Für den Fall, dass Zeus direkt oder indirekt Anteile an Konzessionsflächen erwirbt, die sich ganz oder teilweise innerhalb der entsprechenden Regionen befinden (erworbene Konzessionen), wird Zeus Newmont davon in Kenntnis setzen und eine Royalty-Vereinbarung (Royalty-Vereinbarung) abschließen, die Newmont eine NSR-Royalty von 1 % auf alle erworbenen Konzessionsgebiete gewährt.

c) Die Lizenz gewährt Newmont für einen Zeitraum von 15 Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens der Lizenz ein Vorkaufsrecht (ROFR) auf alle vorgeschlagenen direkten oder indirekten Übertragungen von Anteilen bzw. Rechten an den erworbenen Konzessionen. Sollte Zeus ein ernsthaftes und durchsetzbares Angebot von einem Drittunternehmen erhalten, das es anzunehmen bereit ist, so hat Zeus Newmont unverzüglich schriftlich davon zu benachrichtigen und Newmont das Angebot zu denselben Konditionen zu unterbreiten. Newmont hat dann nach Erhalt dieser Benachrichtigung und aller Daten und Berichte im Zusammenhang mit der erworbenen Konzession, die von der geplanten Übertragung betroffen ist, 45 Tage Zeit, um dieses Angebot anzunehmen.

Sollte Newmont ein solches Angebot nicht innerhalb der Frist von 45 Tagen annehmen, gilt das Angebot als nicht angenommen und Newmont verzichtet damit auf sein Recht auf Ausübung seines ROFR. In diesem Fall kann Zeus an das betreffende Drittunternehmen zu Konditionen verkaufen, die für Zeus nicht ungünstiger sind als jene Konditionen, die Newmont angeboten wurden. Sollte Zeus eine solche Transaktion mit einem Dritten nicht innerhalb von 150 Tagen nach Newmonts Entscheidung, das Angebot nicht anzunehmen, zum Abschluss bringen, tritt das ROFR von Newmont neuerlich in Kraft. Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen der Lizenz kann Zeus seine Anteile an der erworbenen Konzession auch übertragen, sofern das erwerbende Unternehmen zuvor in einer für Newmont akzeptablen Vereinbarung ausdrücklich alle Rechte und Pflichten aus der Lizenz übernimmt, unter anderem auch das ROFR in Bezug auf alle im Anschluss von Zeus und seinen Rechtsnachfolgern und Abtretungsempfängern vorgeschlagenen Übertragungen.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board von Zeus zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an Hugh Pilgrim, Direktor, unter 0449 581 256.

Zeus Resources Limited

E-Mail: info@zeusresources.com

Website: www.zeusresources.com

Über Zeus Resources

Zeus Resources ist ein dynamisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung hochgradiger, kritischer Mineralien im Frühstadium in bislang wenig erschlossenen Gebieten konzentriert, die das Potenzial haben, für Aktionäre schnell bedeutende Werte zu schaffen.

Das Board und das Management von Zeus verfügen über ein breites Spektrum an unternehmerischem, finanziellem, strategischem und technischem Know-how sowie über umfassende Erfahrung in der Mineralexplorationsbranche. Das Unternehmen plant zudem, seine Kapazitäten entsprechend der Entwicklung seiner Liegenschaften effizient auszubauen, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren.

Das Unternehmen ist an der ASX unter dem Kürzel ZEU und sekundär an der Frankfurter Börse unter der WKN A1J8CV notiert.

Über Antimon

Antimon wird von großen Volkswirtschaften wie den USA, der EU, Japan und Australien als kritisches Mineral eingestuft, da es in verschiedenen industriellen Anwendungen eine wichtige Rolle spielt und nur in begrenztem Umfang verfügbar ist. Antimon ist für die Herstellung von Flammschutzmitteln, Bleisäurebatterien und Halbleitern unerlässlich, die für die Rüstungs-, Energiespeicher- und Elektronikindustrie von entscheidender Bedeutung sind. Die Knappheit von Antimon-Ressourcen sowie die geopolitischen Risiken entlang der Lieferkette machen Antimon zu einem strategischen Material. Eine stabile und sichere Versorgung mit Antimon ist daher von großer Bedeutung für die Aufrechterhaltung des technologischen Fortschritts und der nationalen Sicherheit.

Über das Antimon-Projekt Casablanca

Das Antimon-Projekt Casablanca ist ein hochgradiges Mineralexplorationsprojekt in Zentralmarokko und umfasst sechs Explorationslizenzen für Antimon. Die Gesteinsfragmentproben, die im Rahmen der Due-Diligence-Prüfungen vor Ort entnommen wurden, ergaben bedeutende Untersuchungsergebnisse mit außergewöhnlich hohen Antimonwerten zwischen 7,8 % Sb und 46,52 % Sb; diese Werte basieren auf zwanzig (20) Gesteinsfragmentproben, die gezielt aus stibnithaltigen Quarzgängen im südlichen Lizenzgebiet ASX-Mitteilung vom 9. April 2025 - Zeus Strike Exceptionally High-Grade Antimony of 46% & 40% Sb

entnommen wurden.

Über Marokkos Bergbauindustrie

Marokkos moderner Regulierungsrahmen für Exploration und Bergbau macht das Land zu einem attraktiven Ziel für Bergbauinvestitionen. Der marokkanische Bergbausektor zieht nach wie vor ausländische Investitionen an und bietet erhebliche Explorations- und Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich Antimon. Marokkos zielführende Bergbau- und Explorationsstrategie stellt für Zeus eine einmalige Gelegenheit dar: stabile, bergbaufreundliche Regierung hohes geologisches Potenzial moderne Bergbaugesetze strategischer Standort qualifizierte Arbeitskräfte & lokales Know-how politische und wirtschaftliche Stabilität.

