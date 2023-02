4 % Dividendenrendite & Dividendenwachstum: 2 Top-Aktien!

4 % Dividendenrendite und Dividendenwachstum? Ein solches Gesamtpaket ist zugegebenermaßen eher selten. Doch so manches Mal gibt es sie, die Performer, die mit beidem überzeugen können.

Natürlich ist das unternehmerische Gesamtbild auch entscheidend. Ein kurzfristiges Dividendenwachstum und eine hohe Ausschüttungsrendite helfen uns wenig, wenn ein größeres Problem schon hinter der nächsten Ecke lauert.

Ich sehe bei den Aktien der Allianz (WKN: 840400) und von Stag Industrial (WKN: A1C8BH) das Gesamtpaket als durchaus attraktiv an. Wobei: Bei einer Aktie ist das Ausschüttungswachstum (noch) das Sorgenkind, aber es steht womöglich in den Startlöchern.

Allianz: Dividendenrendite & Dividendenwachstum!

Im Moment besitzt die Allianz-Aktie deutlich über 4 % Dividendenrendite. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von ca. 221 Euro liegt der Wert sogar bei fast 5 %. Aber eben nicht mehr ganz. 10,80 Euro hat es vor einem Jahr gegeben. Wobei das Dividendenwachstum für das Geschäftsjahr 2022, wenn es denn eines gibt, noch nicht bekannt gegeben wurde.

Jedenfalls sieht die Dividendenpolitik des DAX-Versicherers vor, dass man bis einschließlich 2024 ein Dividendenwachstum auf Basis jeder einzelnen Aktie im mindestens mittleren einstelligen Prozentbereich anstrebt. Für mich bedeutet das jedenfalls, dass es auch in Kürze die Ankündigung einer höheren Ausschüttungssumme je Aktie geben dürfte.

Operativ belastete die Allianz-Aktie zuletzt die Abwicklung der Structured-Alpha-Affäre, zumindest als Sondereffekt. Bereinigt lag das operative Ergebnis jedoch bei voraussichtlich 13,4 Mrd. Euro. Ich wittere gemessen an dieser Kennzahl ein Ausschüttungsverhältnis, das irgendwo um 50 % herumschwanken dürfte. Insofern: Eigentlich alles roger, wenn das Management zukünftig auf solche kostspieligen Sondereffekte verzichtet.

Deutlich über 4 % Dividendenrendite dürften bei der Allianz-Aktie daher lediglich der Anfang sein. Zumal der DAX-Versicherer von den gestiegenen Zinsen profitieren dürfte. Wenn sich das Anlageergebnis verbessert und die Versicherungsprämien mittelfristig aufgrund der Inflation steigern, sehe ich deutliches Dividendenwachstum. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von (bereinigt) unter 12 ist die Gesamtbewertung sehr preiswert.

STAG Industrial: Warten auf Ausschüttungswachstum

Für mich ist Stag Industrial ein weiterer Top-Name. Gemessen an einer monatlichen Dividende je Aktie von derzeit 0,1225 US-Dollar und einem Aktienkurs von ca. 35 US-Dollar erhalten Einkommensinvestoren momentan rund 4,2 % Dividendenrendite. Wobei das Ausschüttungswachstum zuletzt mit unter 1 % eher moderat war.

Allerdings gibt es trotzdem deutliches Potenzial. Bei den letzten Quartalszahlen wuchsen die Funds from Operations je Aktie im mindestens mittleren einstelligen Prozentbereich. Teilweise auch im höheren einstelligen Prozentbereich. Solche Wachstumsraten sollten im Kontext der Real Estate Investment Trusts eigentlich perspektivisch zu deutlich höheren Dividenden führen. Wobei das Management offenbar eines priorisiert: Investitionen in weitere Immobilien und damit weiteres Wachstum.

Stag Industrial ist daher eine Dividendenaktie, die einem mit über 4 % Dividendenrendite schon heute konsequent ein passives Einkommen beschert. Aber im Moment favorisiert der Real Estate Investment Trust die Reinvestitionen in das eigene Geschäft und zukünftiges Wachstum. Auch nicht verkehrt: Vielleicht gibt es das Dividendenwachstum dann irgendwann mit einem Ketchup-Flaschen-Effekt.

Der Artikel 4 % Dividendenrendite & Dividendenwachstum: 2 Top-Aktien! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Allianz und von Stag Industrial. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023