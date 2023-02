AIXTRON - Kommt die Erholung aus dem Nichts?

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 27,220 € (XETRA)

Im vergangenen Jahr ist der Kurs der Aixtron-Aktie trotz volatiler Korrekturen bis 32,21 EUR gestiegen und hat damit ein aus Sicht der Fibonacci-Analyse harmonisches Ziel erreicht: An diesem Punkt überlagert sich das übergeordnete 23,6 %-Retracementlevel des gesamten Anstiegs mit dem markanten ersten Hoch von Ende Mai. Vorab: Auf der Basis dieser Methodik läge das nächste übergeordnete Ziel bei rund 36,00 EUR.

Aixtron Retracementanalyse (Wochenchart)

Auf dem Weg dorthin steckt die Aktie jetzt aber in einer Korrektur fest. Die 100 %-Projektion der ersten Korrekturphase liegt je nach Startpunkt der Korrektur bei 26,29 oder 25,86 EUR und kann als erste potenzielle Trendwendemarke gesehen werden. Das bedeutet, dass trotz des Bruchs der Aufwärtstrendlinie in Kürze ein bullischer Konter starten könnte. Aufgrund der Gefahr eines Abverkaufs in Richtung 24,27 und 22,33 EUR sollte hier dennoch eine Bodenbildung abgewartet werden. Prozyklisch könnte nach einer Kehrtwende im Bereich von 26,00 EUR ein Anstieg über 29,00 EUR ein erstes Kaufsignal liefern.

Charttechnisches Fazit: Auch wenn der bisherige Verlauf des Jahres eine andere Sprache spricht, könnte der Abverkauf der Aixtron-Aktie im Bereich von 26,00 EUR stoppen. Über 29,00 EUR wäre ein prozyklisches Kaufsignal aktiv.

Aixtron Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)