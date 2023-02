IRW-News: CleanTech Lithium PLC: CleanTech Lithium PLC: Erteilung von Lizenzen und Betriebsplänen in Llamara

IRW-PRESS: CleanTech Lithium PLC: CleanTech Lithium PLC: Erteilung von Lizenzen und Betriebsplänen in Llamara

01.02.2023 - CleanTech Lithium (CleanTech Lithium oder das Unternehmen) (AIM:CTL), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das die nächste Generation nachhaltiger Lithiumprojekte in Chile vorantreibt, gibt bekannt, dass alle Explorationslizenzen für das aussichtsreiche Greenfield-Projekt mit einer Gesamtfläche von über 344 km2 (das "Llamara-Projekt"), die das Unternehmen im zweiten Quartal 2022 beantragt hatte, von den chilenischen Behörden erteilt wurden. Das Unternehmen plant, in den kommenden Wochen mit einem Explorationsbohrprogramm auf dem Projekt zu beginnen.

Highlights:

- Das Llamara-Projekt befindet sich im Lithium-Dreieck im Norden Chiles, 600 km nördlich der beiden Vorzeigeprojekte des Unternehmens, Laguna Verde und Francisco Basin

- Historische geophysikalische Linien, die von einem Erdölexplorationsunternehmen durchgeführt wurden, zeigen eine ausgedehnte unterirdische Zone mit niedrigem spezifischem Widerstand, die als Sole-Aquifer im Projektgebiet mit einer Mächtigkeit von mehreren hundert Metern interpretiert wird.

- Der Grundwasserleiter wurde nicht auf Lithium beprobt, jedoch wurden in oberflächlichen Evaporitablagerungen erhöhte Lithiumgehalte festgestellt, was auf eine Lithiumquelle innerhalb des Beckens hinweist.

- Ein Bohrprogramm zur Erkundung des unterirdischen Grundwasserleiters wird in den kommenden Wochen mit dem Abteufen eines kostengünstigen Explorationsbohrlochs beginnen, vorbehaltlich der erforderlichen örtlichen Genehmigungen.

- Die Bohrstelle wurde auf der Grundlage von Informationen aus einer geophysikalischen Untersuchung ausgewählt, die einen mächtigen hypersalinen Grundwasserleiter an diesem Standort ab einer Tiefe von ca. 240 m erkennen lässt.

- Unabhängig davon wurde ein geologischer Berater beauftragt, eine Feld- und Schreibtischstudie über das oberflächennahe Evaporit-Lithiummineralpotenzial im Projektgebiet durchzuführen.

- Sollte im Greenfield-Projekt eine Lithium-Ressource nachgewiesen werden, die entweder auf dem unterirdischen Aquifer oder den oberirdischen Evaporiten basiert, wird erwartet, dass die direkte Lithium-Extraktion ("DLE") für die Verarbeitung eingesetzt wird, um die Umweltauswirkungen der Lithium-Extraktion zu minimieren.

- Mit den laufenden Bohrprogrammen bei den weiter fortgeschrittenen Projekten Laguna Verde und Francisco Basin ist das Unternehmen äußerst aktiv, und es wird erwartet, dass die Ressourcenbohrprogramme bei allen drei Projekten in Kürze gleichzeitig fortgesetzt werden.

Aldo Boitano, Vorstandsvorsitzender von Cleantech Lithium PLC, kommentierte dies mit den Worten:

Wir freuen uns sehr, dass uns die chilenischen Behörden die Llamara-Lizenzen erteilt haben und wir somit mit einem Explorationsbohrprogramm fortfahren können. Es handelt sich um ein großes Lizenzgebiet mit einer Fläche von 344 km2, in dem eine historische geophysikalische Untersuchung auf einen dicken unterirdischen Sole-Aquifer hindeutet. Mit den geplanten Bohrungen soll festgestellt werden, ob der Sole-Aquifer mit Lithium angereichert ist. Außerdem werden wir eine Feld- und Schreibtischstudie über das Potenzial für eine oberirdische Evaporit-Lithiumlagerstätte im Projektgebiet durchführen.

Die Bohrprogramme zur Erweiterung der bestehenden Ressourcenschätzungen bei unseren Projekten Laguna Verde und Francisco Basin laufen, wobei Llamara zusätzliches Explorationspotenzial bietet. Uns ist kein anderes Explorationsunternehmen im Lithiumsektor bekannt, das Ressourcenbohrprogramme bei drei Projekten gleichzeitig durchgeführt hat, was die Qualität unseres Teams in Chile weiter unterstreicht.

Wir werden uns bemühen, den Markt über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten und erwarten, die Ergebnisse der ersten Bohrungen in Llamara Anfang des zweiten Quartals 2023 bekannt zu geben.

Weiterführende Informationen:

Explorationsbohrprogramm zur Untersuchung des unterirdischen Sole-Aquifers

Das primäre Explorationsziel im Projekt Llamara besteht darin, die Lithiumanreicherung eines unterirdischen Sole-Aquifers zu testen, die aus historischen geophysikalischen Untersuchungen hervorgeht. Innerhalb des Projektgebiets wurden von einem Ölexplorationsunternehmen zwei geophysikalische Linien auf der Grundlage der transienten Elektromagnetik ("TEM") durchgeführt. Die Lage der Linien 45 und 24 in Bezug auf das Lizenzgebiet ist in Abbildung 1 dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69107/CleanTech_010223_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Historische geophysikalische Linien, die das Projektgebiet durchschneiden

Geophysik auf TEM-Basis liefert ein Widerstandssignal, wobei der niedrigste Widerstand mit Sole-Aquiferen korreliert, da die in der Sole gelösten Salzionen sehr durchlässig sind. Abbildung 2 zeigt das Widerstandsprofil mehrerer TEM-Stationen auf der Ostseite der Linie 24, die sich im kürzlich erteilten Lizenzgebiet befinden. Der niedrigste Widerstandsbereich, der durch das hellmagentafarbene Schema dargestellt ist und einen Widerstand von <1,0 Ohm misst, wird als hochkonzentrierte Sole interpretiert. Am Standort der TEM-Station 39, wo das Widerstandsprofil darauf hindeutet, dass der Sole-Aquifer eine ungefähre Anfangstiefe von 240 m hat, ist eine Erkundungsbohrung LM01 geplant.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69107/CleanTech_010223_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Historische geophysikalische Linien, die das Projektgebiet durchschneiden

In den kommenden Wochen wird eine Aircore-Bohranlage zum Standort gebracht, die bis zu einer Tiefe von 700 m bohren kann. Die Explorationsbohrung wird zunächst nicht verrohrt oder erschlossen, da es sich um eine relativ kostengünstige Bohrmethode handelt, die dazu dient, den Sole-Aquifer zu durchschneiden, Soleproben zu entnehmen und die Lithiumanreicherung zu testen. Die Ergebnisse dieses ersten Bohrprogramms werden für Anfang Q2 2023 erwartet und dem Markt mitgeteilt.

Bewertung des Lithium-Ressourcenpotenzials von Oberflächenevaporiten

Das Unternehmen hat einen chilenischen geologischen Berater mit der Durchführung einer Feld- und Schreibtischstudie beauftragt, um das Lithiumressourcenpotenzial der oberflächennahen Evaporitminerale, die durch die natürliche Verdunstung von Sole im Projektgebiet entstehen, zu bewerten. Ein privates chilenisches Unternehmen mit Lizenzen unmittelbar westlich des Projekts von CleanTech Lithium hat eine NI43-101-konforme Ressource von 1,2 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent ("LCE") mit einem Durchschnittsgehalt von 956 ppm Li (Spitzengehalt von 3.560 ppm Li) gemeldet, die auf einer Evaporitlagerstätte basiert.

Sollte bei dem Projekt eine Lithium-Ressource festgestellt werden, die entweder auf dem unterirdischen Grundwasserleiter oder den oberirdischen Evaporiten beruht, würde DLE für die Verarbeitung verwendet werden, um die Umweltauswirkungen der Lithiumgewinnung zu minimieren.

Zuständige Person

Christian Gert Feddersen Welkner: Geologe und Master of Science, Hauptfach Geologie (Universität Chile). Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ist Herr Feddersen eine qualifizierte Person im Sinne der AIM-Notiz für Bergbau-, Öl- und Gasunternehmen (Juni 2009), unabhängig vom Unternehmen und Mitglied der Chile Mining Resources and Reserves Competence Qualifying Commission, einer "Recognised Professional Organisation" (OPR). Er ist unter der Nr. 132 im öffentlichen Register für kompetente Personen für mineralische Ressourcen und Reserven gemäß dem Gesetz über kompetente Personen und dessen Vorschriften in Chile eingetragen. Herr Feddersen, der die in der Bekanntmachung enthaltenen geologischen Informationen geprüft und genehmigt hat, verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen wird, sowie die durchgeführten Aktivitäten und qualifiziert sich als kompetente Person gemäß der Definition im JORC-Code.

-ENDE-

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CleanTech Lithium PLC

CleanTech Lithium PLC

Aldo Boitano/Gordon Stein

Jersey office: +44 (0) 1534 668 321

Chile office: +562-32239222

Or via Celicourt

Celicourt Communications

Felicity Winkles/Philip Dennis/Ali AlQahtani

+44 (0) 20 8434 2754

ctl@celicourt.uk

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

+49 69 1532 5857

Beaumont Cornish Limited

(Nominated Adviser)

Roland Cornish/Asia Szusciak

+44 (0) 207 628 3396

Fox-Davies Capital Limited

(Joint Broker)

Daniel Fox-Davies

+44 20 3884 8450

daniel@fox-davies.com

Canaccord Genuity Limited

(Joint Broker)

James Asensio

Gordon Hamilton

+44 (0) 207 523 4680

Die in dieser Bekanntmachung mitgeteilten Informationen gelten als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014, die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des britischen Rechts ist. Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung gelten diese Insider-Informationen nun als öffentlich zugänglich. Die Person, die die Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Namen des Unternehmens veranlasst hat, war Gordon Stein, Direktor und CFO.

Anmerkungen

CleanTech Lithium (AIM:CTL) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das die nächste Generation von nachhaltigen Lithiumprojekten in Chile vorantreibt. Wir sind stolz darauf, nachhaltig zu sein und haben uns der Netto-Null-Problematik verschrieben. Unser Ziel ist es, große Mengen an kohlenstoffneutralem Lithium in Batteriequalität zu produzieren, indem wir die bewährte nachhaltige Technologie der direkten Lithiumextraktion nutzen, die mit sauberer Energie betrieben wird..

CleanTech Lithium verfügt über drei aussichtsreiche Lithiumprojekte - Laguna Verde, Francisco Basin und Llamara -, die sich im Lithiumdreieck, dem weltweiten Zentrum der Lithiumproduktion für Batterien, befinden. Die Projekte Laguna Verde und Francisco Basin befinden sich in Becken, die vollständig vom Unternehmen kontrolliert werden, was erhebliche potenzielle Erschließungs- und Betriebsvorteile mit sich bringt. Llamara ist das jüngste Greenfield-Projekt des Unternehmens, das bei geringen Anfangskosten ein beträchtliches Entwicklungspotenzial bietet. Alle drei Projekte haben direkten Zugang zu einer ausgezeichneten Infrastruktur und erneuerbarer Energie.

CleanTech Lithium ist bestrebt, erneuerbare Energie für die Verarbeitung zu nutzen und die Umweltauswirkungen seiner Lithiumproduktion durch den Einsatz der direkten Lithiumextraktion zu verringern. Die direkte Lithiumextraktion ist eine transformative Technologie, bei der Lithium nur aus der Sole gewonnen wird, was zu einer höheren Gewinnung und Reinheit führt. Die Methode bietet kurze Entwicklungszeiten, niedrige Vorabinvestitionen, keine umfangreichen Baustellen und keine Entwicklung von Verdunstungsteichen, so dass kein Wasser aus dem Grundwasserleiter entnommen wird und die lokale Umwelt nicht beeinträchtigt wird.

Bei der vorliegenden deutschen Meldung handelt es sich um einen Ausschnitt aus der englischen Originalmeldung. Die gesamte englische Meldung können Sie nachfolgend abrufen:

https://www.londonstockexchange.com/news-article/CTL/llamara-licences-granted-and-operational-plans/15818756?showDisclaimer=true

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf

https://www.londonstockexchange.com/news-article/CTL/llamara-licences-granted-and-operational-plans/15818756?showDisclaimer=true

oder auf der Firmenwebsite

https://ctlithium.com/de/investors/rns-news/ !

