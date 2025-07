IRW-News: Aventis Energy Inc.: Aventis Energy gibt Ergebnisse der hochauflösenden TDEM-Vermessung auf dem Uranprojekt Corvo in Nord-Saskatchewan bekannt

IRW-PRESS: Aventis Energy Inc.: Aventis Energy gibt Ergebnisse der hochauflösenden TDEM-Vermessung auf dem Uranprojekt Corvo in Nord-Saskatchewan bekannt

23. Juli 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Aventis Energy (Aventis oder das Unternehmen) (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF), freut sich, eine Zusammenfassung der Ergebnisse einer elektromagnetischen Time-Domain- (TDEM)-Flugvermessung (das Programm) bekannt zu geben, die Anfang dieses Jahres auf dem 12.265 Hektar großen Uranprojekt Corvo (Corvo oder das Projekt) durchgeführt wurde.

Highlights:

- Verfeinerte EM-Leiter: Der moderne TDEM-Datensatz bestätigt und verbessert die Abgrenzung der zuvor definierten EM-Leiter auf dem Projekt und umreißt auf dem gesamten Projekt eine Streichlänge von 29 Kilometern, die Potenzial für die Exploration bietet. Mehrere vorrangige Zielgebiete entlang der Leiter wurden anhand sich überschneidender historischer geochemischer Untersuchungen, Probenahmen und bestehender uranhaltiger Bohrabschnitte identifiziert.

- Integrierte Entwicklung von Zielgebieten: Die Ergebnisse der jüngsten TDEM-Flugvermessung werden derzeit weiter digital verarbeitet und modelliert, um die Zielgebiete für die ersten Bohrungen im Jahr 2026 zu priorisieren.

- Erstes Bohrprogramm: Für das erste Quartal 2026 ist ein Diamantbohrprogramm geplant, um mit der Erprobung von Zielen zu beginnen, die im Rahmen der detaillierten Explorations- und geophysikalischen Programme, die im Jahr 2025 durchgeführt wurden, entwickelt und priorisiert werden.

Mandeep Parmar, Interims-CEO des Unternehmens, sagt dazu: Die Bestätigung der leitfähigen Korridore auf Corvo ist ein entscheidender erster Schritt für das Projekt, und wir erwarten in den kommenden Monaten weitere Ergebnisse, die unser Verständnis des Projekts vertiefen werden. Darüber hinaus sehen wir den Ergebnissen der Prospektionsarbeiten mit Spannung entgegen, zumal wir uns um die Fertigstellung des ersten NI 43-101-konformen Berichts für das Projekt bemühen. Nach dem Erhalt der Ergebnisse unserer Prospektionsarbeiten werden wir die nächste Phase der geophysikalischen Untersuchungen in Angriff nehmen, um Ziele für das Bohrprogramm 2026 zu ermitteln.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80452/AVE_Corvo_230725_de_PRcom.001.png

Abbildung 1. Übersichtskarte des Projekts. Das Projekt befindet sich 45 km nordöstlich der Gemini Mineralized Zone (GMZ) von Atha Energy und 60 km östlich der Mine McArthur River von Cameco.

Exploration 2025 auf Corvo im Überblick

Das Unternehmen beauftragte die Firma Axiom Exploration Group Ltd. in Zusammenarbeit mit New Resolution Geophysics mit der Durchführung einer hubschraubergestützten Xcite-TDEM- und magnetischen Gesamtfeldvermessung auf dem 12.265 Hektar großen Projekt Corvo, die von 22. Februar bis 16. März 2025 stattfand. Die Vermessung deckte alle 13 Mineral-Claims des Projekts ab und umfasste insgesamt 1.670,5 Linienkilometer mit einem Abstand von 100 m zwischen den Querlinien und 1.000 m zwischen den Verbindungslinien über einem rund 122,65 km2 großen Gebiet.

Die hubschraubergestützte Vermessung erfolgte mit dem 30Hz-XciteTM-TDEM-System, das gleichzeitig elektromagnetische und magnetische Time-Domain-Daten erfasst. Ziel der umfangreichen Vermessung war es, anomale leitfähige und magnetische Resonanzen auf dem gesamten Projekt zu erkennen, zu orten und zu charakterisieren, um die Ermittlung von Zielen für zukünftige Explorationsbohrungen zu unterstützen.

Die Vermessung erfolgte im Zeit- und Budgetrahmen und ermöglichte die erfolgreiche Erhebung hochauflösender Daten bis in die Tiefe, die für die Identifizierung von Explorationszielen unter der Gletscherdecke durch die Abgrenzung leitfähiger Trends, die möglicherweise mit Paketen von graphit- und/oder sulfidhaltigem Metasedimentgestein verbunden sind, das wiederum häufig mit einer Uranmineralisierung in Zusammenhang steht, von entscheidender Bedeutung sein werden. Anhand der anschließenden Inversion, Auswertung und Modellierung der kürzlich erfassten Daten in einer 3D-Software wird das Unternehmen die vorrangigsten neu identifizierten Explorationsziele für nachfolgende Diamantbohrprogramme bestimmen können.

Die Vermessungsergebnisse bestätigen und verbessern die zuvor definierten leitfähigen Korridore auf dem Projekt, die sich mit historischen geophysikalischen und geochemischen Anomalien überschneiden, sowie die Bohrlöcher mit bekannten Uranabschnitten. Die magnetische Vermessungskomponente der TDEM-Vermessung trägt zur Definition potenzieller Verwerfungssysteme und struktureller Trends bei, die zuvor auf dem Projekt nicht identifiziert wurden.

Derzeit werden ergänzende geophysikalische Untersuchungen geplant, um die Bohrziele für ein erstes Bohrprogramm weiter zu verfeinern. Das Unternehmen plant die Durchführung einer hochauflösenden Bodengravitationsuntersuchung im Bereich der wichtigsten leitfähigen Trends auf dem Projekt, um potenzielle hydrothermale Alterationszonen zu identifizieren, die mit einer im Grundgestein lagernden Uranmineralisierung in Verbindung stehen könnten.

Von 4. Juli bis zum 16. Juli 2025 absolvierte das Unternehmen ein detailliertes Kartierungs-, Prospektions- und Probenahmeprogramm, mit dem die historischen Uranvorkommen an der Oberfläche überprüft werden sollten. Die entnommenen Stichproben wurden zur geochemischen Analyse an die Einrichtung des Saskatchewan Research Council Geoanalytical Laboratories in Saskatoon (SK) überstellt. Die Ergebnisse werden veröffentlicht und im ersten NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Projekt berücksichtigt werden.

Das Unternehmen ist überzeugt, dass das Projekt ausgesprochen aussichtsreich für die Entdeckung einer oberflächennahen, hochgradigen Uranmineralisierung im Grundgestein ist - ähnlich wie die Lagerstätte Rabbit Lake und die vor Kurzem entdeckte Gemini Mineralized Zone. Corvo, das sich knapp außerhalb des derzeitigen Randes des Athabasca-Beckens befindet, weist oberflächennahe Bohrziele mit Grundgestein unter einer minimalen Deckschicht aus Gletschermoränen auf. Auf dem Projekt sind mehrere Ausbisse mineralisierter Erzgänge und Frakturen vorhanden, insbesondere das Vorkommen Manhattan, das historische Probenahmeergebnisse von bis zu 59.800 ppm U an der Oberfläche1 lieferte und das noch nie durch Bohrungen erprobt wurde.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80452/AVE_Corvo_230725_de_PRcom.002.png

Abbildung 2. Übersichtskarte mit den aktuellen TDEM-Leiterspuren auf dem Projekt mit der auf den Pol reduzierten (RTP) magnetischen Gesamtfeldstärke (TMI) im Hintergrund.

*Das Unternehmen betrachtet Uranmineralisierungen mit Konzentrationen von mehr als 1,0 Gew.-% U3O8 als hochgradig.

**Das Unternehmen betrachtet Radioaktivitätswerte von mehr als 300 Zählimpulsen pro Sekunde (cps) als anomal.

Erklärung des Qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P.Geo., President und VP Exploration von Standard Uranium und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure in Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Historische Daten, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Probenergebnisse von früheren Betreibern veröffentlicht werden, sind historischer Natur. Weder das Unternehmen noch eine qualifizierte sachkundige Person hat diese Daten bisher verifiziert, weshalb sich Investoren nicht auf diese Daten verlassen sollten. Die zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens könnten eine Verifizierung der Daten beinhalten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass historische Ergebnisse als Explorationsleitfaden und zur Bewertung der Mineralisierung sowie des wirtschaftlichen Potenzials von Explorationsprojekten relevant sind. Bei den veröffentlichten historischen Stichproben handelt es sich um ausgewählte Proben, die möglicherweise nicht die tatsächliche zugrunde liegende Mineralisierung darstellen.

Quellennachweis

1 SMDI# 2052: https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/2052 & Mineral Assessment Report MAW00047: Eagle Plains Resources Inc., 2011-2012

Im Namen des Board of Directors

Mandeep Parmar

Interim Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 229-9772

info@vitalbatterymetals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Aventis, das künftige Wachstumspotenzial von Aventis und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Kupfer, Gold und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Aventis, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Projekt, Aussagen über das Programm sowie das erwartete Explorationsprogramm des Unternehmens auf dem Projekt. Im Hinblick auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Kupfer-, Gold- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80452

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80452&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA05358H1091

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.