MONDELEZ - Folgt nun der Rebreak?

Der Lebensmittelkonzern Mondelez, vorrangig durch Snacks und Süßigkeiten bekannt, lieferte gestern nach US-Börsenschluss einen soliden Quartalsbericht. Der Umsatz im vierten Quartal 2022 stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 13,5 % auf 8,7 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich auf bereinigter Basis um 2,8 % auf 0,73 USD. Analysten waren nur von Erlösen in einer Höhe von 8,33 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgegangen.

Auf Gesamtjahressicht verbuchte das Unternehmen einen Umsatzanstieg um 9,7 % auf 31,50 Mrd. USD und toppte damit die Markterwartung von 31,14 Mrd. USD. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 2,95 USD je Aktie 0,02 USD über dem Konsens. Für das Gesamtjahr 2023 stellt das Management eine organische Umsatzverbesserung von 5 bis 7 % in Aussicht. Das Ergebnis je Aktie soll auf konstanter Währungsbasis im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen. Der Free Cashflow soll sich ebenfalls verbessern und mindestens 3,3 Mrd. USD erreichen.

Rebound erreicht Schlüsselstelle

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie das Rebound-Szenario aus den Wunschanalysen USA (enthalten im Premiumpaket stock3 PLUS) sehr gut umgesetzt und vor den Zahlen den EMA50 bzw. die Horizontale bei 62,28 USD erreicht. Vorbörslich erhebt sich die Aktie über diese Widerstände. Etabliert sie sich in den kommenden Tagen darüber, könnte aus der Reboundidee sogar die Spekulation auf eine neue Trendbewegung werden. Anleger sollten die Position nun in jedem Fall nicht mehr in den Verlust laufen lassen.

Unterhalb von 63,26 USD könnte die Aktie dagegen in den Kursbereich um 60 USD eintauchen, wo der Wert für Antizykliker wieder interessant wird.

Fazit: Mondelez ist solide unterwegs und wird das auch 2023 bleiben. Defensive ist 2023 aber bislang nicht gefragt. Es wird vielmehr das gekauft, was 2022 am meisten verloren hat und das sind Highbeta-Aktien. Hält dieser Trend an, werden es die Papiere wie Mondelez schwer haben.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 31,14 32,94 34,08 Ergebnis je Aktie in USD 2,93 3,11 3,37 KGV 22 21 19 Dividende je Aktie in USD 1,44 1,56 1,71 Dividendenrendite 2,20 % 2,38 % 2,61 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

