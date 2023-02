Nur Geduld: Diese Aktie könnte ein Selbstläufer für gute Renditen sein!

Wie wäre es, wenn man eine Aktie kauft, sie danach nie wieder anschauen muss und am Ende trotzdem eine überdurchschnittliche Rendite stehen würde? Wahrscheinlich wäre das die optimale Strategie, um passiv eine solide Rendite zu erwirtschaften.

Mit Blick auf Aktien, die für einen solchen Sachverhalt stehen könnten, fällt mir ziemlich schnell die Apple-Aktie (WKN: 865985) ein. Nicht nur das Geschäftsmodell überzeugt, sondern auch die Bewertung.

Gemeinsam mit den Zukunftspotenzialen des Unternehmens könnte genau der oben beschriebene Sachverhalt zur Realität werden. Aber schauen wir doch mal, wieso Geduld eines der wesentlichen Mitbringsel eines passiven Investments in Apple-Aktien sein sollte.

Zum Geschäftsmodell von Apple

Das Geschäftsmodell von Apple basiert auf der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von elektronischen Geräten, Computer-Software und Online-Diensten. Hauptprodukte sind iPhones, iPads, Mac-Computer, Apple Watches, AirPods, Apple TV und HomePod.

Darüber hinaus verdient Apple auch Geld durch den Verkauf von Zubehör, Dienstleistungen wie Apple Music und iCloud sowie von Anwendungen über den App Store. Sie gelten als die zukünftigen Wachstumstreiber und sollen das Unternehmen unabhängiger von schwankenden Produktverkäufen machen und höhere Margen einbringen.

Apple setzt dabei auf ein integriertes Ökosystem, bei dem die Geräte und Dienste miteinander verbunden sind und durch hochwertige Hardware und Benutzerfreundlichkeit überzeugen. Dabei legt das im Apple Park (Cupertino, Kalifornien) ansässige Unternehmen großen Wert auf die Marke und das Design seiner Produkte und verfolgt eine hochpreisige Strategie, um ein Premium-Image zu vermitteln. Die loyale Kundenbasis trotz hoher Preise ist ein markantes Kennzeichen des Unternehmens und stellt einen tiefen Burggraben dar.

Ein Blick auf die Bewertung

Der Blick auf die Bewertung zeigt, dass Apple ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,2 besitzt. Der Wert liegt ziemlich genau im Durchschnitt der letzten fünf Jahre, was nicht gerade auf ein akutes Schnäppchen hindeutet.

Man muss somit eine Idee davon entwickeln, wie der Technologiekonzern in Zukunft aufgestellt sein muss, um eine günstige Gelegenheit zu erkennen. Dies fällt bei genauerer Betrachtung gar nicht mal so schwer.

Potenziale der Apple-Aktie

Schaut man auf die Performance der vergangenen Jahrzehnte, so spricht die fundamentale Entwicklung für das Unternehmen. Ebenfalls positiv entwickelte sich auch der Aktienkurs der Apple-Aktie. Trotz allem ist die Bewertung mit einem aktuellen KGV von 22 (Stand: 30.1.23, Morningstar) noch moderat im Verhältnis zu dem Potenzial, das sich in den kommenden Jahren auftun könnte.

So hat Apple in den letzten Jahren eine Reihe von erfolgreichen Dienstleistungen eingeführt wie den App Store, Apple Music und iCloud. Diese Bereiche haben auch heute noch großes Wachstumspotenzial und dürften eine zusätzlich wachsende Einkommensquelle für das Unternehmen darstellen.

Außerdem konnte Apple auch in den Markt für Wearables wie die Apple Watch und AirPods einsteigen. Diese Geräte können den Verkauf von Hardware-Produkten ergänzen und dazu beitragen, dass Kunden stärker an das Apple-Ökosystem gebunden werden.

Ein weiteres Wachstumsfeld könnten Technologien im Bereich Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) sein. Apple hat bereits in solche Technologien investiert und dürfte in Zukunft neue Produkte und Dienstleistungen auf Basis dieser Technologie anbieten. Nicht zu vergessen bleibt, dass auch in neuen Märkten wie dem Automobil- und Gesundheitssektor Expansionspotenzial besteht.

Eine Auswertung der Services dürfte dabei letztendlich zu einem Anstieg der Marge führen. Gleichzeitig bedeutet dies, dass Apple zukünftig weniger stark von neuen iPhone-Verkäufen abhängig ist. Die Kombination von Wachstum und Ausweitung der Marge dürfte sich positiv auf den zukünftigen Aktienkurs auswirken. Ob der Fall tatsächlich eintritt, werden wir in Zukunft sehen. Ich bleibe optimistisch.

Der Artikel Nur Geduld: Diese Aktie könnte ein Selbstläufer für gute Renditen sein! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Apple. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple.

Aktienwelt360 2023