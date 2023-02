Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Personalie

Bellevue stärkt Team in Frankfurt mit Christopher Hönig und Stefan Köhling



02.02.2023 / 07:00 CET/CEST



Medienmitteilung vom 2. Februar 2023 Bellevue stärkt Team in Frankfurt mit Christopher Hönig und Stefan Köhling Im Zuge der laufenden Weiterentwicklung des Kernmarkts Deutschland gibt Bellevue Asset Management, Specialty Investment Manager mit Standorten in Zürich, Frankfurt und London, zwei Neueinstellungen in Frankfurt bekannt. Christopher Hönig wird als Senior Sales Manager die Verantwortung für den Wholesale-Vertrieb im Norden Deutschlands übernehmen. Stefan Köhling wird als Portfoliomanager und Multi-Asset-Stratege das Team bei der Weiterentwicklung der Multi-Asset-Investmentprozesse unterstützen. Bellevue-CEO André Rüegg erklärt: «Deutschland ist ein wichtiger strategischer Markt für uns und wir wollen unser Geschäft vor Ort weiter ausbauen. Der Fokus liegt dabei auf unseren drei Pfeilern Healthcare-Investments, spezialisierte Regionen- und Multi-Asset-Strategien sowie Private-Market-Investments. Christopher Hönig und Stefan Köhling bringen beide umfangreiche Erfahrung mit und stärken unser Team in Frankfurt». Christopher Hönig begann seine Laufbahn bei der Credit Suisse im Private Banking. Weitere Stationen führten ihn u. a. zu Julius Baer, wo er verschiedene Führungsrollen besetzte, und zu SAM Sustainable AM. Zuletzt betreute er als Client Director bei GAM Investments institutionelle und Wholesale-Investoren. Christopher Hönig hat einen Master-Abschluss in Business Administration von der Goethe-Universität Frankfurt. Er berichtet an Heiko Ulmer, Head of Sales Deutschland. Stefan Köhling startete seine Karriere bei Hauck & Aufhäuser, wo er als Multi-Asset-Portfoliomanager in der Vermögensverwaltung beschäftigt war. Er kommt von der Deutschen Bank, bei der er als Investment Strategist im Wealth Management tätig war. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Economics von der Universität Bayreuth und einen Master-Abschluss in Economics von der Wirtschaftsuniversität Wien. Stefan Köhling ist CFA-Charterholder. Er berichtet an Gerit Heinz, Leiter Portfoliomanagement Deutschland. Kontakt

TE Communcations, Münchener Straße 9, 60329 Frankfurt am Main,

Birte Orth Freese, Tel. +49 151 42 50 68 93, bfr@te-communications.ch Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht/Zürich,

Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 09, tch@bellevue.ch www.bellevue.ch Bellevue – Excellence in Specialty Investments

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 31. Dezember 2022 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 9.4 Mrd.

