Novo Nordisk: Liefert auch 2023 – bei Dividende, Gewinn & Umsatz?

Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) lieferte im Jahr 2022 auf einem sehr hohen Niveau. Das bisherige Wachstum ist zweistellig gewesen. Es zeigte sich, dass eine solide Pricing-Power und ein starkes Produkt durch Inflation und steigende Zinsen nicht zu bremsen sind.

Zum Anfang des Monats Februar hat das Management nun neue Zahlen vorgelegt. Wieder einmal sehen wir: Novo Nordisk hat das gewisse Etwas. Das dürfte sich auch im Jahre 2023 weiter fortsetzen.

Novo Nordisk: Wirklich solide Zahlen!

Das Management von Novo Nordisk darf sich durchaus auf die Schultern klopfen. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 26 % auf 177 Mrd. Dänische Kronen im Jahr 2022. Währungsbereinigt läge das Plus bei immerhin 16 % im Jahresvergleich, womit 2022 eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre gewesen ist.

Ähnliches sehen wir auch bei den anderen finanziellen Kennzahlen. Novo Nordisk schaffte es auf ein Nettoergebnis von 55,5 Mrd. Dänische Kronen. Ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,44 Dänische Kronen bedeutet auch hier einen Zuwachs von 18 % im Jahresvergleich. Die Gewinnmaschine läuft entsprechend auf Hochtouren.

Für das neue Geschäftsjahr 2023 prognostiziert Novo Nordisk ein weiteres Umsatzwachstum zwischen 13 und 19 % im Jahresvergleich. Man wird wohl auch in den nächsten elf Monaten weitere Zuwächse verzeichnen können. Jedoch muss es das Unternehmen wohl auch: Bei einem aktuellen Aktienkurs von 940,70 Dänische Kronen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis schließlich bei 38,5.

Mehr Dividende … aber?!

Das Management von Novo Nordisk stellt auch eine höhere Dividende in Aussicht. Für das Geschäftsjahr 2022 möchte man eine Schlussdividende in Höhe von 8,15 Dänische Kronen an die Investoren ausschütten, wodurch sich eine Gesamtauszahlung von 12,40 Dänische Kronen ergebe. Das wiederum gibt eine Dividendenrendite von 1,31 % auf Jahressicht. Weiteres Dividendenwachstum dürfte in Anbetracht der weiteren Umsatz- und Gewinnwachstumsprognosen möglich sein.

Trotzdem zeigt sich weiterhin, wie hoch die Bewertung derzeit ist. Das Management von Novo Nordisk möchte zusätzlich 28 Mrd. Dänische Kronen in Aktienrückkäufe reinvestieren. Auf Basis einer Marktkapitalisierung von 2,13 Billionen Dänische Kronen können damit rund 1,3 % aller ausstehenden Aktien gekauft und eingezogen werden.

In der Quintessenz sehe ich daher weiterhin, dass der dänische Pharma-Konzern zum Wachstum verdammt ist. Ob der Aktienkurs auch im Jahre 2023 liefert, das ist nicht so einfach. Zweistellige Zuwächse sollte es mindestens geben. Ansonsten dürfte sich die hohe fundamentale Bewertung womöglich rächen.

