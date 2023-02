SOLAREDGE - Platzt jetzt endlich der Knoten?

SolarEdge Technologies Inc. - WKN: A14QVM - ISIN: US83417M1045 - Kurs: 327,690 $ (Nasdaq)

Während der Gesamtmarkt haussiert, tut sich der Solartitel Solaredge bislang schwer, schlägt sich aber immerhin deutlich besser als der Anteilschein von Enphase Energy. Eine Konsolidierungsformation wurde gestern verlassen. Ist das der Startschuss für mehr?

Gleich die Warnung vorneweg: Am 13. Februar wird Solaredge die Zahlen für 2022 und den Ausblick für 2023 vorstellen. Gerade beim Ausblick wird es spannend, denn der Markt erwartet auch für 2023 massives Wachstum. Der Umsatz soll um 30 % auf gut 4 Mrd. USD, der Gewinn je Aktie sogar um 80 % auf 8,57 USD zulegen. Ist das nicht ein bißchen optimistisch kalkuliert? Ich bin gespannt, was das Management für eine Prognose ausgeben wird. Stimmen die Analystenkalkulationen, wäre die Aktie mit KGVs von 38 und 29 auf den ersten Blick teuer. Aufgrund des hohen Wachstums relativieren sich die hohen KGVs allerdings, die PEGs liegen unter 1. Die KCVs für 2023 und 2024 liegen wiederum bei 48 und 39 und liefern Wasser auf die Mühlen aller Bewertungskritiker.

Große Range

Im Big Picture wird schnell klar, dass sich die Aktie seit dem Jahr 2021 in einee große Range aufhält. Sie konsolidiert damit den beeindruckenden Anstieg von 2016 bis 2021 aus, im Zuge dessen sie über 3.200 % an Wert gewonnen hat. Allein seit dem Tief 2020 betrug das Plus in der Spitze über 450 %. Ein Ausbruch aus der Range würde starke Signale aussenden. Aktuell ist die Aktie einem Ausbruch zur Oberseite näher.

Solaredge-Aktie (Wochenchart)

Kleiner Ausbruch

Stichwort Ausbruch: Hier ist im gestrigen Handel eine kurzfristige Abwärtstrendlinie seit dem Dezemberhoch überwunden worden. Zuvor hat die Aktie auf der Unterseite im Bereich der EMAs 50 und 200 nach oben gedreht. Die Chancen auf einen Test des Zwischenhochs bei 341,68 USD stehen damit gut. Darüber könnte der Wert mittelfristig die obere Begrenzung der Seitwärtsrange zwischen 377,00 und 389,71 US ansteuern.

Fällt der Solartitel dagegen wieder deutlich zurück und unterschreitet den Aufwärtstrend seit dem Jahrestief, könnte er noch einmal in die Unterstützungszone um 274,27 USD eindringen. Darunter würde sich das Chartbild auch mittelfristig deutlicher eintrüben.

Fazit: Den Favoritenwechsel am Aktienmarkt hin zu stark abgestraften Titeln aus dem Vorjahr hat die Solaredge-Aktie bislang gut wegstecken können. Trader können sich neu positionieren und auf einen Ausbruch spekulieren. Investoren sollten dagegen den Bericht am 13. Februar abwarten, der Hinweise auf die Wachstumsaussichten 2023 liefern sollte.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 3,11 4,03 4,91 Ergebnis je Aktie in USD 4,74 8,57 11,37 Gewinnwachstum 80,80 % 32,67 % KGV 69 38 29 KUV 5,9 4,5 3,7 PEG 0,5 0,9 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Solaredge-Aktie

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)