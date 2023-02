DEUTSCHE BANK - Ist nach dem Kurssturz vor dem Kurssturz?

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 11,416 € (XETRA)

Die gestrigen Quartalszahlen aus stock3 News: Deutsche Bank erzielt 2022 Erträge im Volumen von €27,21 Mrd (VJ: €25,41 Mrd, Analystenprognose: €27,39 Mrd), ein EBT von €5,594 Mrd (VJ: €3,39 Mrd, Prognose: €5,936 Mrd) und einen Nettogewinn vor Minderheiten von €5,65 Mrd (VJ: €2,51 Mrd). Dividende von €0,30 je Aktie (VJ: €0,20, Prognose: €0,30). Im Ausblick auf 2023 will die Deutsche Bank die Kosten abseits der Zinsen etwa stabil halten; Risikovorsorgen am unteren Ende von 25 bis 30 Basispunkten; Erträge 2023 in der Mitte der Spanne von €28 bis €29 Mrd erwartet. Ausblick für 2025 bestätigt.

Seit Anfang Oktober zog der Kurs der Aktie der Deutschen Bank in einem bislang dreiteiligen Aufwärtsimpuls an die Kursziele bei 11,78 und 12,72 EUR und damit bis knapp unter den markanten Widerstand bei 12,56 EUR an. Die dort begonnene Seitwärtsbewegung wurde wie erwartet nach unten aufgelöst und so eine größere Korrektur begonnen.

Die Aktie könnte jetzt bei Abgaben unter 11,40 EUR weiter bis 11,10 EUR fallen. Die dort verlaufende Aufwärtstrendlinie könnte den Abverkauf kurz bremsen und so dem Wert zu einer Erholung in Richtung 11,60 und 11,80 EUR verhelfen. Später dürfte dann aber auch der Bereich um 11,10 EUR unterschritten werden und ein Abverkauf an die breite Supportzone von 10,61 bis 10,73 EUR führen. An dieser Stelle könnte sich der übergeordnete Aufwärtstrend allerdings gen 12,56-EUR-Marke fortsetzen.

Charttechnisches Fazit: Kurzfristig ist die Aktie der Deutschen Bank angeschlagen und könnte zunächst auf 11,10 und 10,61 EUR einbrechen. Dort dürfte sich der Aufwärtstrend der letzten Monate allerdings in Richtung 12,56 und 13,06 EUR fortsetzen.

Deutsche Bank Chartanalyse (Tageschart1)

