PELOTON - Boden endlich gefunden?

Peloton Interactive Inc. - WKN: A2PR0M - ISIN: US70614W1009 - Kurs: 16,980 $ (Nasdaq)

Die Peloton-Aktie erlebte im Zuge der Coronakrise einen regelrechten Hype und schoss nach einem Allzeittief aus dem März 2020 bei 17,70 USD auf ein Allzeithoch bei 171,09 USD im Januar 2021 nach oben. Aber damit war die Herrlichkeit auch vorbei. Die Aktie drehte erst langsam und dann ab November 2021 beschleunigt nach unten. Im Mai 20022 fiel sie auf ein neues Allzeittief. Der Abverkauf dauerte bis Oktober 2022 an und führte zum aktuellen Rekordtief bei 6,66 USD.

Schon mit dem Zwischentief aus dem Juli 2022 setzte eine Bodenbildung ein. Diese lässt sich in einer inversen SKS eingrenzen. In dieser Woche kommt es zur Vollendung dieser inversen SKS. Denn die Aktie bricht mit einer langen weißen Kerze über die Nackenlinie aus und schießt direkt an das frühere Allzeittief bei 17,70 USD nach oben. Mit dieser Marke beginnt eine Widerstandszone, die bis zum EMA 50 (Wochenbasis) bei 19,72 USD reicht.

Größere Kaufwelle angelaufen?

Im Bereich um 17,70-19,72 USD ist mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Die Aktie könnte zunächst sogar an die Nackenlinie der Bodenformation bei aktuell 12,88 USD zurückfallen. Anschließend bestünde allerdings eine realistische Chance auf einen Ausbruch über den Widerstandsbereich und einer Rally in Richtung 23,01 USD oder sogar an das rechnerische Ziel aus der inversen SKS bei 26,84 USD.

Ein stabiler Rückfall unter die Nackenlinie würde die Bullen aber in arge Nöte bringen. In diesem Fall könnte es zu Abgaben gen 6,66 USD oder sogar 3,19 USD kommen.

Fazit: Nach dem Run in dieser Woche ist zunächst mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Anschließend besteht aber die Chance auf eine weitere Rally in den mittleren 20-USD-Bereich. Damit ist allerdings keine Aussage über die langfristige Überlebensfähigkeit des Konzerns getroffen.

Peloton Interactive Inc.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)