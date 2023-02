SAP: Wo lohnt ein günstiger Einstieg?

Den letzten markanten Höhepunkt markierte SAP bei 143,32 Euro im Herbst 2020 und ging anschließend in einen geordneten Abwärtstrend über. In einem ersten Schritt ging es hierbei auf rund 90,00 Euro abwärts, im weiteren Verlauf auf 79,58 Euro bis September letzten Jahres. Erst dort konnte das Papier seine Schwächephase durch einen äußerst dynamischen Anstieg an 108,32 Euro beenden, nach einem Pullback zurück auf den EMA 200 schossen die Notierungen zuletzt an den Widerstand der letzten Jahre um 112,78 Euro hinauf. Aber genau dort verläuft auch der seit 2020 bestehende Abwärtstrend, der die Aktie demnächst sicherlich ausbremsen dürfte.

Pullback für Neueinstieg interessant

Auf jeden Fall sollte man als Investor im Bereich um 112,78 Euro und dem dort verlaufenden Abwärtstrend demnächst mit erhöhter Volatilität rechnen, häufig kommt es an derartigen Stellen aber auch zu Abprallern auf der Unterseite. Im Idealfall geht es auf 100,00 Euro abwärts, wenn nicht bereits um 108,10 Euro eine nachhaltige Stabilisierung gelingt. Genau diese beiden Niveaus würden sich im weiteren Verlauf für den Aufbau von potenziellen Long-Positionen und einem anschließenden Ausbruchsszenario mit einem Ziel um 129,74 Euro bestens anbieten. Rücksetzer unter 95,00 Euro sollten jedoch vermieden werden, hierbei würden die Chancen auf einen abermaligen Test der Jahrestiefs aus 2020 merklich zunehmen.