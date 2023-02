Der heutige Freitag war ein guter Bösentag für die Voestalpine-Aktie. Zum Eröffnungspreis von 30,62 € konnte Voestalpine heute erfreuliche 0,97% zulegen, um bei 31,20 € zu schließen.

Offenbar etabliert sich bei Voestalpine ein ordentlicher Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 0,85% an.

Mit dem heutigen Börsenschluss erreicht die Voestalpine-Aktie ein 12-Jahres-Plus von 2,70%.