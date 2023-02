Cigna steigert die Dividende

Der amerikanische Versicherer Cigna Corporation (ISIN: US1255231003, NYSE: CI) wird seine vierteljährliche Dividende um zehn Prozent von 1,12 US-Dollar auf 1,23 US-Dollar erhöhen. Die Zahlung erfolgt am 23. März 2023 (Record day: 8. März 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 4,92 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 292,59 US-Dollar (Stand: 3. Februar 2023) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,68 Prozent.

Der Umsatz von Cigna betrug im Fiskaljahr 2022 (31. Dezember) 180,52 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 174,08 Mrd. US-Dollar), wie am 3. Februar 2022 berichtet wurde. Dabei stand ein Gewinn von 6,67 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 5,37 Mrd. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern. Cigna entstand im Jahr 1982 aus der Fusion der Connecticut General Life Insurance Company und der INA Corporation. INA wurde ursprünglich als erste amerikanische Versicherungsgesellschaft im Jahr 1792 gegründet. Der Firmensitz von Cigna liegt in Bloomfield im US-Bundesstaat Connecticut. Der Versicherer beschäftigt über 70.000 Mitarbeiter.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 11,69 Prozent im Minus (Stand: 3. Februar 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 89,46 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de