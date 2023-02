EQS-News: Ringmetall sieht im Schlussquartal des Rekordjahres 2022 Anzeichen von Konjunkturabkühlung

EQS-News: Ringmetall SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

Ringmetall sieht im Schlussquartal des Rekordjahres 2022 Anzeichen von Konjunkturabkühlung



Ringmetall sieht im Schlussquartal des Rekordjahres 2022 Anzeichen von Konjunkturabkühlung Vorläufiger Konzernumsatz legt 2022 um 23,8 Prozent auf 213,3 Mio. EUR zu

Vorläufiges EBITDA mit 27,6 Mio. EUR um 3,6 Prozent über Vorjahr

Abnehmerseitige Lagerabbaueffekte im vierten Quartal gefolgt von verhalten positivem Jahresauftakt 2023 München, 7. Februar 2023 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat ihren Umsatz und ihr Ergebnis im Jahr 2022 auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen gegenüber den bereits sehr guten Vorjahreswerten erneut gesteigert. Gleichzeitig verzeichnete das Unternehmen im vierten Quartal diverse gegenläufige Effekte im allgemein konjunkturellen Umfeld, die zum Jahresende zu einer deutlich abgeschwächten Umsatz- und Ergebnisdynamik führten. Der vorläufige Konzernumsatz belief sich 2022 auf 213,3 Mio. EUR, was einem Zuwachs von 23,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (2021: 172,3 Mio. EUR). Neben spürbar rückläufigen Stahlpreisen in der zweiten Jahreshälfte und einer deutlichen Abschwächung des US-Dollar gegenüber dem Euro, schlugen sich abnehmerseitige Lagerabbaueffekte in einer insgesamt gedämpften Nachfrage bei Fassverschlusssystemen nieder. Im Produktbereich Inliner sowie im Segment Industrial Handling zeigte sich dagegen eine weiterhin durchweg positive Geschäftsentwicklung. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich nach dem margenstarken Vorjahr 2021 nur um 3,6 Prozent, markierte aber mit 27,6 Mio. Euro dennoch ebenfalls eine neue Höchstmarke (2021: 26,6 Mio. EUR). Insbesondere die uneinheitliche Nachfragesituation im Jahresschlussgeschäft führte zu einer erschwerten Produktionsplanung und beeinträchtigte entsprechend die Produktionseffizienz. Die EBITDA-Marge zeigte sich - bezogen auf eine Gesamtleistung von 216,3 Mio. EUR - mit 12,7 Prozent leicht rückläufig (2021: 15,4 Prozent). „Vor dem Hintergrund, dass die chemische Industrie als wichtiger Endabnehmer unserer Produkte im Jahresverlauf deutlich unter Druck gekommen ist, haben wir 2022 solide abgeschlossen. Dies beweist ­­­einmal mehr, wie diversifiziert Ringmetall heute aufgestellt ist“, erklärt Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE. „Gleichzeitig zeigten sich aber der US-Dollar und die Stahlpreise in der zweiten Jahreshälfte deutlich rückläufig, was Druck auf unsere Umsätze ausübte. Insgesamt blicken wir dennoch auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück, in dem Ringmetall erneut gewachsen ist.“ Inklusive der Anfang Januar vermeldeten Akquisition von Protective Lining in den USA erwartet der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz im Bereich von 195 bis 220 Mio. EUR bei einem EBITDA im Bereich von 22 bis 28 Mio. EUR. Der Prognose liegen unveränderte Rohstoffpreise und Wechselkurse im Vergleich zum Jahresultimo 2022 zugrunde. Ebenso nicht enthalten sind Effekte aus im Jahr 2023 angestrebten Akquisitionen inklusive hierdurch erwachsender Transaktionskosten. „Wir sind durchaus gut ins Jahr 2023 gestartet, verspüren aber ein hohes Maß an Unsicherheit bei unseren Endabnehmern, allen voran aus der chemischen Industrie“, beschreibt Christoph Petri das aktuelle Marktumfeld. „Darüber hinaus liegen die durchschnittlichen Stahlpreise des Jahres 2022 wesentlich über den Niveaus zum Jahresende. Mit einem durchschnittlichen organischen Wachstum müssen wir uns 2023 also schon gehörig strecken, um an 2022 anzuknüpfen. Gleichzeitig sind wir positiv gestimmt, dass 2023 ein gutes Jahr für Zukäufe werden dürfte. Wir befinden uns in einer Reihe von vielversprechenden Gesprächen.“ Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de. Kontakt: Ingo Middelmenne

Investor Relations

Ringmetall SE

Telefon: +49 (0 )89 45 220 98 12

Mobil: +49 (0 )174 90 911 90

E-Mail: middelmenne@ringmetall.de Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, petrochemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von rund 210 Millionen Euro im Jahr.

