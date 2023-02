IRW-News: Maple Gold Mines Ltd. : Maple Gold beruft Paul Harbridge in sein technisches Komitee und gibt ein Update zu den Tiefbohrungen

IRW-PRESS: Maple Gold Mines Ltd. : Maple Gold beruft Paul Harbridge in sein technisches Komitee und gibt ein Update zu den Tiefbohrungen

Vancouver, BC - (7. Februar 2023) - Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FSE: M3G) ("Maple Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mines-ltd/) freut sich, die Ernennung von Paul Harbidge in sein technisches Komitee (das "technische Komitee") bekannt zu geben, das die Exploration, die Bohrungen und das Projektmanagement bei den Projekten des Unternehmens in Québec unterstützt, Kanada, bekannt zu geben und ein Update über die laufenden Tiefbohrprogramme beim Goldprojekt Douay ("Douay") und beim Goldprojekt Joutel ("Joutel"), die von einem 50/50-Joint-Venture ("JV") zwischen dem Unternehmen und Agnico Eagle Mines Limited gehalten werden, zu geben.

Herr Harbidge ist ein versierter Geologe mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und einer Erfolgsbilanz bei der Entdeckung von Goldlagerstätten von Weltklasse. Er ist derzeit President, Chief Executive Officer und Director von Faraday Copper Corp. einem aufstrebenden Kupferentwickler in den USA. Zuvor war Harbidge President und Chief Executive Officer von GT Gold Corp. und führte das Unternehmen zu einer 456 Millionen C$ teuren Übernahme durch Newmont Mining Corp. im Mai 2021. Davor war Herr Harbidge von 2016 bis zur Übernahme durch Newmont Mining Corp. im April 2019 Senior Vice President of Exploration bei Goldcorp Inc. Er leitete auch das Explorationsteam bei Randgold Resources Limited, das fünf bedeutende Goldentdeckungen machte. Herr Harbidge besitzt einen First-Class Honours Degree in Geologie von der Kingston University, London (UK) und einen Master of Science in Mineralienexploration und Bergbaugeologie von der Leicester University (UK).

"Wir freuen uns sehr, dass Paul Harbidge unserem technischen Komitee beitritt, da seine Erfahrung in der erfolgreichen Leitung von Teams bei mehreren Goldentdeckungen von Weltklasse unsere technische Gruppe in dieser kritischen Wachstumsphase des Unternehmens weiter stärkt", sagte Matthew Hornor, CEO von Maple Gold. "2023 entwickelt sich zu einem aufregenden Jahr für das Joint Venture, da wir uns dem Abschluss der ersten Phase (~6.000 m) der Tiefbohrungen bei Joutel nähern und die geplante Tiefbohrkampagne (~10.000 m) bei Douay, die unterhalb des bekannten 6 x 2 km großen Ressourcen-Footprints durchgeführt wird, bereits gut angelaufen ist."

Bei Douay sind insgesamt sechs (6) Bohrlöcher und Bohrlocherweiterungen geplant, von denen mehrere bis zu einer Tiefe von 2.000 Metern (m") oder mehr gebohrt werden sollen. Die Tiefenbohrungen werden unterhalb der aktuellen Mineralressource (SLR 2022) und entlang des günstigen Verwerfungskorridors Casa Berardi North durchgeführt, wo modellierte Drahtgitter das Potenzial für eine hochgradige (>2 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold ("Au")) Mineralisierung in größeren Tiefen zeigen.

Die Tiefbohrungen bei Douay begannen Anfang Januar 2023 mit dem Bohrloch DO-23-331, das etwa 400 m südwestlich der konzeptionellen Grubengrenzen in der Zone 531 niedergebracht wurde (siehe Abbildung 1). Frühere Bohrungen in der Zone 531 ergaben einige der hochgradigsten und größten Goldanreicherungen (Gehalt x Mächtigkeit), die bisher bei Douay gefunden wurden, einschließlich 8,8 g/t Au auf 28,5 m in einer Tiefe von 295,0 m in Bohrloch DO-21-310 (siehe News vom 9. September 2021). Während sich das primäre Ziel dieses Bohrlochs etwa 1.900 m unterhalb des Bohrlochs befindet, wo erwartet wird, dass es die Projektion der definierten mineralisierten Zone in der Zone 531 deutlich abwärts durchschneidet, wird DO-23-331 auch dazu dienen, die gesamte Breite des mineralisierten Korridors in diesem Gebiet zu testen (siehe Abbildung 2). DO-23-331 nähert sich derzeit 1.100 m im Bohrloch und erweist sich in den hängenden Wänden als stärker mineralisiert als erwartet (siehe Bohrkernbilder mit vorläufigen Beobachtungen in Platte 1).

Zwei (2) zusätzliche Bohrgeräte wurden vor kurzem nach Douay verlegt, und wie bereits berichtet, geht das Unternehmen davon aus, dass im ersten Quartal 2023 fünf (5) Bohrgeräte gleichzeitig in Betrieb sein werden.

"Wir sind ermutigt und vorsichtig optimistisch, nachdem wir eine signifikante Pyritmineralisierung im oberen Teil des ersten Tiefbohrlochs in einem Gebiet weit südlich der Zone 531 mit sehr begrenzten Bohrungen beobachtet haben", sagte Fred Speidel, VP Exploration von Maple Gold. "Diese ersten Beobachtungen deuten darauf hin, dass diese tiefen Bohrlöcher auf dem Weg in die angestrebten Tiefen auf neue mineralisierte Horizonte stoßen könnten."

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69182/07022023_DE_MGM.001.jpeg

Abbildung 1: Draufsicht auf die Standorte von DO-23-331 und DO-23-332 (beide in Arbeit) mit Schnittlinie für DO-23-331.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69182/07022023_DE_MGM.002.png

Abbildung 2: Querschnitt (300 m Gesamtbreite) mit Blick nach WNW, der die Spur des Bohrlochs DO-23-331 mit der Position der Verwerfung Casa Berardi North (CBNF) und dem primären Zielkorridor in der Tiefe zeigt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69182/07022023_DE_MGM.003.jpeg

Tafel 1: Bohrkern DO-23-331 mit fenitisiertem (Biotit-Calcit-verändertem) und pyritisiertem Basalt bei 324 m Bohrlochtiefe.

Die Ergebnisse des gesamten Tiefbohrprogramms (Douay und Joutel) stehen noch aus und werden in den kommenden Monaten regelmäßig veröffentlicht, sobald sie eingegangen sind und interpretiert wurden.

Ausgabe von Optionen

Das Unternehmen hat die Gewährung von Aktienoptionen ("Optionen") an bestimmte Berater zum Erwerb von insgesamt 200.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von $ 0,26 pro Stammaktie genehmigt. Die Optionen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden zu einem Drittel sofort, zu einem Drittel in 12 Monaten und zu einem Drittel in 24 Monaten ab dem Tag der Gewährung bis zur vollständigen Ausübung unverfallbar.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc., P. Geo., Vice-President Exploration von Maple Gold, geprüft und erstellt. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den Explorationsinformationen, die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden, durch seine direkte Teilnahme an den Arbeiten überprüft.

Über Maple Gold

Maple Gold Mines Ltd. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in einem 50/50-Joint-Venture mit Agnico Eagle Mines Limited befindet, um gemeinsam die Goldprojekte Douay und Joutel in Québecs produktivem Abitibi Greenstone Gold Belt voranzutreiben. Die Projekte profitieren von einem außergewöhnlichen Zugang zur Infrastruktur und verfügen über ein ~400 km2 großes, viel versprechendes Gebiet, einschließlich einer etablierten Goldressource bei Douay (SLR 2022), die ein beträchtliches Erweiterungspotenzial aufweist, sowie der in der Vergangenheit produzierenden Minen Eagle, Telbel und Eagle West bei Joutel. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen eine exklusive Option auf den Erwerb von 100 % des Grundstücks Eagle Mine.

Das Grundstückspaket in Distriktgröße beherbergt auch eine beträchtliche Anzahl an regionalen Explorationszielen entlang einer 55 km langen Streichenlänge der Casa Berardi Deformationszone, die noch nicht durch Bohrungen erprobt wurden, wodurch das Projekt reif für neue Gold- und Polymetallentdeckungen ist. Das Unternehmen ist gut kapitalisiert und konzentriert sich derzeit auf die Durchführung von Explorations- und Bohrprogrammen, um die Ressourcen zu erweitern und neue Entdeckungen zu machen, um einen aufregenden neuen Goldbezirk im Herzen des Abitibi zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com.

IM NAMEN VON MAPLE GOLD MINES LTD.

"Matthew Hornor"

B. Matthew Hornor, Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Herr Joness Lang

Exekutiv-Vizepräsidentin

Handy: 778.686.6836

E-Mail: jlang@maplegoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorausschauende Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Kanada, einschließlich Aussagen über Explorationsarbeiten und Ergebnisse aus aktuellen und zukünftigen Arbeitsprogrammen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Ungewissheiten und der bestmöglichen Einschätzung zukünftiger Ereignisse durch das Management. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Maple Gold Mines Ltd. bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat und die unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com verfügbar sind. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, vorausblickende Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

