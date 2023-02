Überwiegend solide Ergebnisse | UBER | Enphase | Fortinet | CVS Health

Nach der gestrigen Rallye hat die Wall Street erneut Sand im Getriebe. Jerome Powell hat in der Podiumsdiskussion am Dienstag nur wiederholt, was der Chef der FED bereits am Tag der letzten Tagung in den Raum gestellt hatte. Zudem hat der Anleihemarkt nach den robusten Arbeitsmarktdaten bereits eine weitere Zinsanhebung im Mai eingepreist. Marktteilnehmer blicken nervös auf die am 14. Februar anstehenden Verbraucherpreise. Einige Indikatoren deuten auf eine leicht zunehmende Dynamik, was vor allem die Rallye im Tech-Sektor gefährden könnte. Die meisten Ergebnisse fallen vor Handelsstart solide aus. Die Aktien von CVS Health, Enphase Energy, Fortinet, Uber und Under Armour tendieren nach den teils sehr soliden Zahlen freundlich. Enttäuschende Ergebnisse sorgen hingegen bei Chipotle Mexican Grill für Abgabedruck. Der Kurs von Activision leidet unter negativen Kommentaren der britischen Wettbewerbshüter. Die vorgeschlagene $69 Mrd. Übernahme durch Microsoft würde den Wettbewerb erheblich einschränken. Die Chancen des Deals trüben sich somit ein.



