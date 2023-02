VERTEX - Welche Auswirkungen könnten die Zahlen haben?

Vertex Pharmaceuticals Inc. - WKN: 882807 - ISIN: US92532F1003 - Kurs: 308,540 $ (Nasdaq)

Das Biotechunternehmen Vertex Pharmaceuticals gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Der Umsatz lag mit 2,3 Mrd. USD im Rahmen der Erwartungen. Beim Gewinn je Aktie übertraf der Konzern aber die Schätzungen. Er verdiente 3,79 USD je Aktie. Analysten hatten im Schnitt mit 3,53 USD gerechnet. Die erste Reaktion auf diese Zahlen fällt leicht negativ aus. Im frühen europäischen Handel wird die Aktie bei 306,06 USD und damit 2,48 USD unter dem gestrigen Schlusskurs getaxt.

Die Vertex-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und markierte am 08. Dezember ein Hoch bei 324,75 USD. Nach einem Rücksetzer auf 282,12 USD markierte der Wert am 31. Januar 2023 zwar sein aktuelles Allzeithoch bei 325,19 USD, scheiterte aber am alten Hoch und fiel auf ein Tief bei 299,72 USD.

Chartbild wackelt

Noch kann die Bewegung seit 08. Dezember 2022 als Seitwärtsbewegung gewertet werden. Aber hier droht auch ein Doppeltop. Dieses wäre erst mit einem Rückfall unter 282,21 USD vollendet. Sollte es zu diesem Rückfall kommen, müsste mit Abgaben in Richtung 249,85 USD oder sogar 244,81 USD gerechnet werden.

Ein neues Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. In diesem Fall wäre Platz für eine weitere Rally in Richtung 373,70 USD möglich.

Fazit: Das Chartbild der Vertex-Aktie wirkt leicht angeschlagen. Ein größeres Verkaufssignal zeigt sich aber noch nicht.

Zusätzlich lesenswert:

DOW JONES - Ist das ein Ausbruch?

ILLUMINA - Ein gutes Beispiel für den Stimmungsumschwung

Vertex Pharmaceuticals Inc

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)