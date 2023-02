Disney im Fokus | Pepsi, Philip Morris, Robinhood, MGM im Plus | Affirm bricht ein

Das wilde auf und ab der letzten Handelstage setzt sich fort, mit den Aktien von Disney heute im Fokus. Das abgelaufene Quartal fiel vor allem im Bereich der Erlebnisparks robust aus. Was den Kurs vor allem anfacht, sind die Einsparungspläne von $5,5 Mrd. und neue Konzernstruktur unter CEO Bob Iger. Die Kursziele an der Wall Street steigen auf breiter Front. Die Aktien von Pepsi, Philip Morris, Robinhood, MGM Resort und Wynn tendieren nach den Ergebnissen ebenfalls freundlich. Mattel liefert hingegen lausige Zahlen und Aussichten, mit der Aktie vorbörslich 10% schwächer. Affirm liefert ähnlich schlechte Zahlen und plant knapp 20% der Stellen zu streichen. Die Aktie verliert rund 20%. Der größte Bremsklotz bleiben die Inflationsdaten, die am 14. Februar gemeldet werden. Nachdem der Manheim Used Car Index überraschend gestiegen ist, meldet Manhattan ein neues Rekordniveau bei den Mietpreisen. New York City gehört zu den größten US-Mietmärkten, und Mieten machen rund ein Drittel der Verbraucherpreise aus.

