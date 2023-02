2 Aktien, die trotz Risiken an den Märkten unbeirrt neue Allzeit-Hochs knacken!

Aktien mit Wachstum, die neue Allzeit-Hochs knacken, gesucht? In Zeiten, in denen die Aktienmärkte durch Unsicherheiten wie politische Konflikte, Handelsstreitigkeiten und wirtschaftliche Unwägbarkeiten geprägt sind, gibt es auch Unternehmen, die trotz Risiken weiterhin starke Leistungen erbringen.

Zwei dieser Unternehmen sind Ulta Beauty (WKN: A0M240) und Monster Beverage (WKN: A14U5Z). Beide haben kürzlich neue Allzeithochs erreicht und sind gute Beispiele für Unternehmen, die durch ihr Geschäftsmodell und ihre Wachstumstreiber auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten erfolgreich sind. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf diese beiden Aktien.

Ulta Beauty Aktie: Schönheit gilt auch in Krisen

Ulta Beauty ist ein US-amerikanischer Schönheits-Einzelhändler, der ein breites Sortiment an Kosmetik-, Hautpflege- und Parfümerieprodukten anbietet. Durch eine Kombination aus Einzelhandelsgeschäft und Onlinepräsenz hat das Unternehmen eine starke Kundenbasis aufgebaut und eine bequeme Einkaufserfahrung geschaffen.

Darüber hinaus bietet Ulta Beauty Schönheitsservices wie Gesichtsbehandlungen und Make-up-Beratung an. Hier hebt sich das Unternehmen von anderen Schönheitsketten ab und kann so eine treue Kundschaft aufbauen. Genau dieser Sachverhalt könnte gegenüber dem Wettbewerb, der sich stärker auf den reinen Handel konzentriert, als Alleinstellungsmerkmal interpretiert werden.

Einer der Wachstumstreiber ist die Expansion des Unternehmens in neue Märkte sowie die Einführung neuer Produktlinien. Ulta Beauty hat vor einiger Zeit eine Partnerschaft mit der Marke Kylie Skin geschlossen. Geplant ist, weitere Partnerschaften mit anderen bekannten Marken einzugehen, um sein Sortiment zu erweitern und seine Präsenz in den Schönheitsmärkten zu stärken. Damit könnte Ulta Beauty eine echte Alternative zum erfolgreichen Geschäftsmodell von Esteé Lauder oder L’Oréal sein.

Monster Beverage Aktie: Energy Drinks

Monster Beverage ist ein führender Hersteller von Energiegetränken. Das Unternehmen hat sein Geschäftsmodell durch die Schaffung einer umfassenden Produktpalette, einschließlich Energiegetränken, Eistee und Sportgetränken, ausgebaut.

Die Popularität von Energiegetränken hat dazu beigetragen, dass Monster Beverage eine starke Nachfrage nach seinen Produkten erfährt. Darüber hinaus hat Monster Beverage erfolgreich in mehrere internationale Märkte expandiert. So konnte das Unternehmen seine Präsenz weltweit ausbauen und seine Markenbekanntheit erhöhen. Coca-Cola sitzt seit 2014 als Aktionär an Bord und investierte über zwei Milliarden US-Dollar.

So sicherte sich das in Atlanta ansässige Unternehmen ein Stück vom stark wachsenden Markt der Energy Drinks, ohne zu sehr auf die Risiken zu setzen. Die weltweiten Vertriebsrechte besitzt Coca-Cola natürlich, was für beide Seiten ein gelungener Deal sein könnte.

Fazit

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Ulta Beauty und Monster Beverage Aktien mit starken Geschäftsmodellen sind, die auf Kundenbindung, Sortimentserweiterung und Wachstum setzen.

Diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass die Unternehmen – trotz der Risiken an den Märkten – erfolgreich geblieben sind und neue Allzeit-Hochs erreichen konnten.

Es lohnt sich aus meiner Sicht, diese beiden Wachstumswerte weiter zu beobachten und zu überlegen, ob sie eine lohnende Investition darstellen könnten. Einziges Manko bleibt aktuell noch die hohe Bewertung, die für diese Geschäftsmodelle aufgerufen wird. Sie nimmt bereits einiges an Zukunftspotenzial vorweg.

Der Artikel 2 Aktien, die trotz Risiken an den Märkten unbeirrt neue Allzeit-Hochs knacken! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Monster Beverage und Ulta Beauty. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Monster Beverage und Ulta Beauty.

Aktienwelt360 2023