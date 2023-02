YAMAHA MOTOR: Zusammenfassung der konsolidierten Geschäftsergebnisse - Gesamtes Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2022

Yamaha Motor Co. Ltd. (TOKYO:7272) gibt die konsolidierten Geschäftsergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2022 bekannt.

Yamaha Motor Headquarters, Shizuoka, Japan (Photo: Business Wire)

Der Nettoumsatz betrug 2.248,5 Milliarden Yen (ein Anstieg um 436,0 Milliarden Yen oder 24,1 % im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr) und das Betriebsergebnis 224,9 Milliarden Yen (ein Anstieg um 42,5 Milliarden Yen oder 23,3 %). Das ordentliche Ergebnis betrug 239,3 Milliarden Yen (ein Anstieg um 49,9 Milliarden Yen oder 26,3 %) und das den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettoergebnis betrug 174,4 Milliarden Yen (ein Anstieg um 18,9 Milliarden Yen oder 12,1 %). Mit diesen Zahlen stellt das Unternehmen erneut einen Rekord bei Umsatz und Gewinn auf und überschreitet erstmals die Marke von 2.000 Milliarden Yen beim Umsatz und 200 Milliarden Yen beim Betriebs- und ordentlichen Ergebnis. Für das gesamte konsolidierte Geschäftsjahr wurde der US-Dollar bei 132 Yen (eine Abwertung von22 Yen gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr) und der Euro bei 138 Yen (eine Abwertung von 8 Yen) gehandelt.

Trotz Lieferengpässen aufgrund von Störungen der weltweiten Lieferkette stieg der Nettoumsatz aufgrund der hohen Nachfrage nach Außenbordmotoren in den Industrieländern und der Belebung der Nachfrage nach Motorrädern in den Schwellenländern. Mit Blick auf das Betriebsergebnis gab es erhebliche Kostensteigerungen bei den Rohstoffen, der Logistik und anderen Bereichen, jedoch führten die anhaltenden Bemühungen zur Eindämmung der Kosten, die spürbaren Auswirkungen der Weitergabe von Kosten und die zusätzlichen Vorteile eines schwachen Yen zu höheren Gewinnen in dem Jahr.

Prognose der konsolidierten Geschäftsergebnisse für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023

Nettoumsatz 2.450 Milliarden Yen

(eine Steigerung von 201,5 Milliarden Yen oder 9,0 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2022) Betriebsergebnis 230,0 Milliarden Yen

(eine Steigerung von 5,1 Milliarden Yen oder 2,3 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2022) Ordentliches Ergebnis 230,0 Milliarden Yen

(ein Rückgang um 9,3 Milliarden Yen oder 3,9 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2022) Den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Nettoergebnis 160,0 Milliarden Yen

(ein Rückgang von 14,4 Milliarden Yen oder 8,3 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2022)

Diese prognostizierten Zahlen basieren auf einem bei 125 Yen gehandelten US-Dollar während des Geschäftsjahres (eine Aufwertung von 7 Yen gegenüber dem Geschäftsjahr 2022) einem bei 135 Yen gehandelten Euro (eine Aufwertung von 3 Yen).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Ayuko Kobayashi

Abteilung für Unternehmenskommunikation

Globales PR-Team

Yamaha Motor Co., Ltd.

Tel.: +81(0)538-32-1145

ymc_pr@yamaha-motor.co.jp