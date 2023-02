Ceconomy bekräftigt Prognose - Stationäres Geschäft weiter erholt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Elektronikhändler Ceconomy hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bekräftigt. Für 2022/23 (per Ende September) geht die Holding der beiden Ketten Media Markt und Saturn von einem leichten Umsatzanstieg sowie einer "deutlichen Ergebnisverbesserung" aus, wie Ceconomy am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Mit Blick auf die Entwicklung im ersten Quartal hält Vorstandschef Karsten Wildberger diese Annahme nun für "wahrscheinlicher".

Der Ausblick war zuvor mit vielen Unsicherheiten behaftet gewesen. So hat Ceconomy im Dezember bei der Vorlage der Jahreszahlen noch ein zweites Szenario in Aussicht gestellt, welches mit deutlichen Rückgängen bei Umsatz und Ergebnis kalkuliert, sollte sich das Umfeld weiter verschlechtern. "Nach allem, was wir im ersten Quartal gesehen haben, halten wir Szenario 1 für wahrscheinlicher und können unsere Einschätzung aus dem Dezember bekräftigen", kommentierte Wildberger.

Im ersten Quartal sei Ceconomy stärker gewachsen als der Markt, so Wildberger. Der Umsatz stieg um 3,1 Prozent auf knapp 7,1 Milliarden Euro. Das stationäre Geschäft erholte sich dabei weiter. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sank hingegen wegen höherer Kosten um 18,3 Prozent auf 224 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 127 Millionen Euro, 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr./nas/stk