EQS-News: Telekom Austria AG: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q4 2022 und Geschäftsjahr 2022.

Telekom Austria AG: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q4 2022 und Geschäftsjahr 2022.



14.02.2023

Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q4 2022 und Geschäftsjahr 2022. Relevante Unterlagen zu den Ergebnissen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.a1.group/de/ir/quartalsergebnisse Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://www.a1.group/de/investor-relations Highlights 2022 und Q4 2022 Umsatzerlöse 2022: +5 %, EUR 5 Mrd. überschritten. Die Erlöse aus Dienstleistungen stiegen in allen Märkten

EBITDA 2022: +8 % trotz steigender Kern-OPEX

Anstieg der CAPEX vorwiegend aufgrund stärkerer Glasfaser- und 5G-Rollout-Aktivitäten

Free Cashflow 2022: +24 % zeugt von einer starken operativen Performance und Working Capital Management

Dividendenvorschlag von EUR 0,32/Aktie; gut gedeckt durch Ergebnis und Free Cashflow

Hochstufung des Kredit-Ratings durch S&P auf A-; bestes S&P-Rating in der Unternehmensgeschichte von Telekom Austria

Hochstufung bei ESG-Ratings: Aufnahme in die A Liste vom CDP und in die Industry Top Rated List von Sustainalytics

Deregulierung des österreichischen Vorleistungsmarkts (Wholesale-Markt) Mit freundlichen Grüßen

A1 Group Investor Relations

