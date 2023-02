SAP - Konsolidierung oder Trendwende?

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 110,580 € (XETRA)

Mit der Rückeroberung der langfristigen Aufwärtstrendlinie und der Unterstützung bei 82,13 EUR gelang der Aktie von SAP im September letzten Jahres der Beginn einer dynamischen Aufwärtstrendphase, die nur von einer einmonatigen Korrektur auf 96,12 EUR unterbrochen wurde. Von diesem Tief im Dezember stieg der Wert wieder nach Norden und vor kurzem auch über die Oberseite eines potenziellen Doppeltops bei 108,12 und 109,42 EUR an. Allerdings stoppte dieser Kaufimpuls schon am mittelfristigen Widerstand bei 112,78 EUR. Die Tiefs von Oktober und November 2021 waren noch zu stark für die Bullen und müssten jetzt in einem neuen Anlauf überwunden werden.

Sollte sich aber die begonnene Konsolidierung mit einem Bruch der alten Hochs bei 109,42 und 108,12 EUR nach unten fortsetzen, wäre die Chance auf einen Anstieg über 112,78 EUR vergeben und ein Rücksetzer an die Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 104,00 EUR zu erwarten. Und selbst bei einem Anstieg über 112,78 EUR wäre schon an der Abwärtstrendlinie auf Höhe des Kursziels bei 114,76 EUR mit einem weiteren Kursrückgang zu rechnen. Umgekehrt müsste die Aktie den Bereich um 116,00 EUR hinter sich lassen, um von einem nachhaltigen Ausbruch über die Abwärtstrendlinie sprechen zu können. Die Folge wäre allerdings eine Kaufwelle bis 120,00 und mittelfristig bis 124,00 EUR.

Diese Korrekturanfälligkeit der Aktie wäre aber für den übergeordneten Aufwärtstrend unproblematisch, so lange die Zone zwischen 101,46 und 102,46 EUR nicht unterschritten wird. Dann erst wäre ein Verkaufssignal mit einen Kursziel um 95,00 EUR aktiviert.

Charttechnisches Fazit: Unabhängig davon, ob der Aufwärtstrend der SAP-Aktie schon bei 112,74 EUR vorübergehend beendet worden ist oder noch ein weiteres Hoch bei 114,76 EUR vor sich hat: In Kürze ist mit einer größeren Korrektur bis 104,00 EUR zu rechnen, die bei einem Bruch von 108,12 EUR aktiviert würde.

SAP Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf stock3 Terminal, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)