GNW-Adhoc: Westport erfüllt wieder die Mindestpreisanforderung der Nasdaq

^VANCOUVER, British Columbia, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel

Systems Inc. (?Westport" oder das ?Unternehmen") (TSX: WPRT / Nasdaq: WPRT), ein weltweit führender Anbieter von emissionsarmen alternativen Kraftstofftechnologien, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen ein Bid Price Compliance Letter vom Nasdaq Listing Qualifications Staff der Nasdaq Stock Market LLC (?Nasdaq") erhalten hat, in dem dem Unternehmen mitgeteilt wird, dass es die Mindestkursanforderung gemäß Nasdaq Listing Rule 5450(a)(1) für die weitere Notierung am Nasdaq Capital Market(®) wieder erfüllt. Am 14. Februar 2023 stellte die Nasdaq fest, dass der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an den letzten zehn aufeinanderfolgenden Geschäftstagen vom 31. Januar 2023 bis zum 13. Februar 2023 bei 1,00 $ pro Aktie oder darüber lag. Dementsprechend erfüllt das Unternehmen die Listing Rule 5450(a)(1) wieder und es betrachtet diese Angelegenheit somit als abgeschlossen. Über Westport Fuel Systems Bei Westport Fuel Systems treiben wir Innovationen voran, um eine sauberere Zukunft zu ermöglichen. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Komponenten und Systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Transportbranche. Unsere Technologie bietet die für Verkehrsanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie die Umweltvorteile, die zur Bewältigung des Klimawandels und der Luftqualität in Städten erforderlich sind. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika bedienen wir Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir voraus. Weitere Informationen finden Sie unter www.wfsinc.com (http://www.wfsinc.com/). Für weitere Informationen wenden Sie sich an: Westport Media Relations Westport Investor Relations Tel.: +1 947-339-8097 Tel.: +1 604-718-2046 E-Mail: media@wfsinc.com E-Mail: invest@wfsinc.com (mailto:media@wfsinc.com) (mailto:invest@wfsinc.com) °