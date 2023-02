IRW-News: Calibre Mining Corp. : Calibre Mining stärkt Management-Team mit wichtigen Ernennungen

IRW-PRESS: Calibre Mining Corp. : Calibre Mining stärkt Management-Team mit wichtigen Ernennungen

Vancouver, British Columbia - 16. Februar 2023: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das Unternehmen oder Calibre - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, die Ernennung von Herrn John Jory zum Vice President Geology, Nevada, und die Anerkennung und Beförderung von Herrn Pedro Silva zum Vice President of Exploration, Nicaragua, bekannt zu geben.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: Ich freue mich, Herrn John Jory als Vice President Geology, Nevada, im Team von Calibre willkommen zu heißen und Herrn Pedro Silva zum Vice President Exploration, Nicaragua, zu befördern. Wir setzen die Verstärkung des Teams von Calibre weiter fort und konzentrieren uns dabei auf die Förderung des organischen Wachstums. Unsere Explorationsprojekte in Nevada und Nicaragua befinden sich in stark höffigen, goldreichen Regionen, in denen wir neue Werte erschließen können. John verfügt über umfangreiche Erfahrungen in Nevada, wo er bei zahlreichen Bergbauunternehmen, darunter Newmont, erfolgreich Millionen Unzen Gold entdeckt, abgegrenzt und geliefert hat, sowie die Entdeckung der 4 Millionen Unzen umfassenden Entdeckung Rodeo-Goldbug leitete.

Pedro war maßgeblich an der Leitung unserer Explorationsbemühungen in Nicaragua beteiligt, die zu neuen und bedeutsamen Entdeckungen führten, einschließlich unserer jüngsten hochgradigen Lagerstätte Panteon (809.000 Tonnen mit durchschnittlich 9,45g/t Au für 244.000 Unzen wahrscheinlicher Mineralreserven) und des neuen, mehrere Kilometer langen VTEM-Goldkorridors, der das bedeutende Potenzial für weitere Entdeckungen und die Erweiterung von Calibres jüngsten Explorationserfolgen bestätigt. Pedros Erfahrung und Wissen bringt eine bedeutende geologische Erfahrung vor Ort mit sich, um unsere robuste Pipeline an Explorationsmöglichkeiten entlang des produktiven, mehrere Millionen Unzen umfassenden, westlichen epithermalen Goldgürtels zu unterstützen. Wir haben eine aufregende Gelegenheit in einem wenig erkundeten Gebiet und ich freue mich auf Pedros Beiträge in seiner neuen Rolle als Vice President of Exploration, Nicaragua.

Vice President Geology, Nevada

Herr John Jory

John Jory ist ein Wirtschaftsgeologe mit 36 Jahren Erfahrung in den Bereichen Exploration, Ressourcenentwicklung, Montangeologie und Projektmanagement in den USA, Kanada, Indonesien und Australien. John Jory hat in verschiedenen Lagerstättenarten gearbeitet, darunter Au-Lagerstätten des Carlin-Typs, epithermale Au-Ag-Lagerstätten, mit Intrusionen in Zusammenhang stehende Au-Lagerstätten, Porphyr/Skarn Cu-Au-Lagerstätten, metasomatische Uranlagerstätten u. Uranlagerstätten in Paläoflusssystemen sowie magmatische Ni-Sulfid-Lagerstätten. John und seine Teams haben Goldreserven mit über 10 Millionen Unzen geliefert und er hat mehr als 60 Goldlagerstätten in Nevada bewertet. Er hat für Newmont, Barrick, OceanaGold, Alta Gold, Paladin Energy und Rio Tinto gearbeitet. John hat einen B.Sc. in Geologie von der University of Southampton, U.K., und einen M.Sc. in Mineralexploration von der Royal School of Mines, U.K. John ist als AIPG Certified Professional Geologist eine qualifizierte Person und ist langjähriges Mitglied der Society of Economic Geologists und der Geological Society of Nevada.

Vice President of Exploration, Nicaragua

Herr Pedro Silva

Pedro ist ein Geologe mit 30 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie, der in Chile, Argentinien, der Dominikanischen Republik und Afrika gearbeitet hat. Er verfügt über einschlägige Erfahrungen in der Greenfield- und Brownfield-Exploration sowie der Exploration in Bergwerksnähe und über fundierte Kenntnisse der epithermalen, porphyrischen Gold-Kupfer-Lagerstätten und orogenen Goldlagerstätten. Bevor er im Jahr 2020 zu Calibre Mining kam, arbeitete Silva als chilenischer Explorationsmanager für Newmont Mining. Vor Newmont hatte er zunehmend leitende Positionen bei Kinross, Goldcorp und Barrick Gold inne. Seine umfangreiche Erfahrung in der Leitung multinationaler Teams in allen Phasen der Projektentwicklung stellt einen großen Mehrwert dar. Herr Silva hat einen Bachelor of Science in Geologie von der Universidad Católica del Norte und einen Postgraduiertenabschluss in Lagerstättenkunde von der Universität von Chile.

Im Namen des Board of Directors

Darren Hall

Darren Hall, President und Chief Executive Officer

Über Calibre Mining Corp.

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Entwicklungsprojekten und bezirksgroßen Explorationsmöglichkeiten wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

