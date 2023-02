Schneider Electric wird die Dividende erhöhen

Der französische Elektrotechnikkonzern Schneider Electric SE (ISIN: FR0000121972) wird die Dividende um 9 Prozent auf 3,15 Euro anheben. Beim derzeitigen Aktienkurs von 156,40 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,01 Prozent. Im Vorjahr wurden 2,90 Euro ausgeschüttet. Nach Firmenangaben wurde die Dividende in den letzten 13 Jahren zumindest auf dem Niveau des Vorjahres gehalten.

Die Hauptversammlung ist am 4. Mai 2023 in Paris geplant. Die Dividende wird am 11. Mai 2023 ausbezahlt. Ex-Dividenden Tag ist der 9. Mai 2023.

Im Jahr 2022 stieg der Umsatz um 18,2 Prozent auf 34,18 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Organisch ergab sich ein Anstieg um 12,2 Prozent. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITA) stieg auf organischer Basis um 14,4 Prozent auf 6,02 Mrd. Euro. Der Nettogewinn lag bei 3,48 Mrd. Euro nach 3,20 Mrd. Euro im Vorjahr. Die Verschuldung lag Ende Dezember 2022 bei 11,23 Mrd. Euro (Vorjahr: 7,30 Mrd. Euro).

Im Jahr 2023 soll der Umsatz auf organischer Basis um 9 bis 11 Prozent und der bereinigte Betriebsgewinn (EBITA) um 12 bis 16 Prozent zulegen.

Schneider Electric ist auf elektrische Energieverteilung und industrielle Automation fokussiert. Zu den Wettbewerbern zählen Firmen wie Siemens oder Mitsubishi Electric. Das Unternehmen wurde 1836 gegründet und ist im EuroStoxx 50-Index gelistet. Es werden über 128.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de