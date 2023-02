DATADOG - Das reicht nicht

Datadog Inc. - WKN: A2PSFR - ISIN: US23804L1035 - Kurs: 82,470 $ (Nasdaq)

Das Fazit der letzten Besprechung der Datadog-Aktie Anfang November 2022 lautete: "Die Datadog-Aktie besitzt unterhalb der 70-USD-Marke Risiken, in Richtung 60 USD und darunter 50 USD abverkauft zu werden. Ein Plan für Investoren könnte ein etappenweiser Einstieg mit drei Tranchen sein, um auf einen Mischkurs von rund 60 USD zu kommen. Auch ein Sparplan auf die Aktie über mehrere Monate wäre eine Option." Die Aktie markierte ein Tief bei 61,32 USD und stieg zuletzt bis auf 90 USD. Gestern meldete der SaaS-Spezialist für das Thema Datenanalyse die Jahreszahlen 2022 und gab einen Ausblick für 2023. Wie sind die Zahlen ausgefallen und was macht die Aktie?

Die gemeldeten Zahlen konnten sich wieder einmal sehen lassen. So stieg Datadogs Umsatz im vierten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 44 % auf 469,4 Mio. USD. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,20 auf 0,26 USD. Analysten hatten nur mit Erlösen von 450,2 Mio. USD und einem Gewinn je Aktie von 0,19 USD gerechnet. Auf Gesamtjahressicht kletterte der Umsatz gegenüber 2021 von 1,03 auf 1,68 Mrd. USD. Das Ergebnis je Aktie sprang von 0,48 auf 0,98 USD nach oben. Hierbei handelt es sich um die Non-GAAP-Betrachtungen.

CEO Olivier Pomel kommentiert: "Wir sind mit unserer Leistung im vierten Quartal zufrieden, da wir mehr Kunden über unsere erweiterte Plattform mehr Wert geboten und gleichzeitig eine starke Rentabilität und Cash-Generierung vorangetrieben haben. Wir sind stolz auf unsere starke Leistung im Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatzwachstum von 63 % im Jahresvergleich, einem operativen Cashflow von 418 Mio. USD und einem freien Cashflow von 354 Mio. USD."

Ausblick enttäuscht

Das Problem war also aber weniger der Bericht an sich, sondern vorrangig der Ausblick. Denn hier liegt das Team um Pomel unter der Markterwartung für 2023. So soll der Umsatz auf 2,07 bis 2,09 Mrd. USD steigen, der Gewinn je Aktie wird bei 1,02 bis 1,09 USD gesehen. Das würde bei den unterstellten Mittelwerten der Spannen einem Umsatzwachstum von knapp 24 % und einem Ergebniswachstum von gerade einmal knapp 8 % entsprechen. Analysten hatten zumindest einen Umsatz von 2,14 Mrd. USD und ein Ergebnis von 1,10 USD erwartet.

In einem Statement äußern sich die Experten von RBC Capital Markets dahingehend, dass das in Aussicht gestellte Umsatzwachstum von 24 % konservativ aussehe. Problem sei vorrangig die Prognose einer operativen Marge von 14,9 %, wohingegen der Markt 17,3 % erwartet hatte. Die Aktie geriet im gestrigen Handel unter Druck und verlor rund 7 % an Wert.

Unterstellt man, dass das Management die Markterwartungen für 2023 und 2024 doch noch erreichen kann, ergeben sich KUVs von 12 und 9, KGVs von 75 und 56 und KCVs von 61 und 45. Wenig überraschend und gerade auch mit Blick auf die 50 %-Rally zuletzt ist der Wert damit wie so viele Titel im Cloudsektor sehr teuer.

Bewegung Teil einer Bodenbildung?

Am plausibelsten aus charttechnischer Sicht erscheint es mir, dass die Aufwärtsbewegung zuletzt Teil einer mittelfristigen Bodenbildung wird, die aber noch einige Zeit andauern kann. Ein direkter Kauf wäre der Wert für mich derzeit nicht. Chancen könnten sich im unteren 70-USD-Bereich ergeben. Alternativ würde sich Potenzial in Richtung 120,75 USD ergeben, sollte die Aktie die Hürde bei 90 USD signifikant überschreiten.

Fazit: Wer im vierten Quartal 2022 zugegriffen hat, hat erst einmal ein gewisses Polster bei der Datadog-Aktie. Fundamental wie charttechnisch würde ich derzeit nicht kaufen.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 1,68 2,14 2,77 Ergebnis je Aktie in USD 0,98 1,10 1,46 Gewinnwachstum 12,24 % 32,73 % KGV 84 75 56 KUV 15,6 12,2 9,4 PEG 6,1 1,7 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Datadog-Aktie (Wochenchart)

