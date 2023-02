Auf der Suche nach Wert und Wachstum: 2 Aktien, die nahe rankommen!

Die Suche nach Wert und Wachstum sind wesentliche Faktoren für Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten. Wachstum steht dabei für die Zukunft, während Wert eine ökonomische Komponente ist. Sie macht eine Beteiligung erst wertvoll.

In diesem Sinne gibt es zwei Unternehmen, die sich aufgrund ihres Potenzials hervorheben: LVMH (WKN: 853292) und Microsoft (WKN: 870747). Wagen wir einmal einen kurzen Blick auf diese Kandidaten, die Wachstum und Wert versprechen könnten.

LVMH-Aktie: Profiteur aufstrebender Schwellenländer

LVMH, auch bekannt als Louis Vuitton Moët Hennessy, ist ein französisches Unternehmen, das im Luxusgüterbereich tätig ist. Das Unternehmen besitzt einige der renommiertesten Marken im Bereich Mode, Schmuck und Parfümerie.

Dazu gehören Marken wie Louis Vuitton, Dior, Rimowa oder Fendi. LVMH hat auch in den Bereichen Wein und Spirituosen sowie in die Uhrenindustrie investiert und generiert nennenswerte Umsätze mit Luxusgütern dieser Bereiche. Über 79 Mrd. Euro setzte das französische Powerhouse im Jahr 2022 um bei einer operativen Marge von 26,6 %.

Das Geschäftsmodell von LVMH basiert dabei auf der Herstellung und dem Verkauf von Luxusgütern mit hoher Qualität und Exklusivität. Größter Bereich sind Fashion- und Lederartikel, die im Jahr 2022 für 28,6 Mrd. Euro des Konzernumsatzes standen.

Der Werttreiber für das Unternehmen sind die sich ändernden Konsumgewohnheiten der reichen Bevölkerung, insbesondere in Asien. LVMH hat in den letzten Jahren beträchtliche Wachstumsraten gezeigt, die hauptsächlich auf den Erfolg seiner Marken in Asien zurückzuführen sind.

Microsoft: Perspektiven durch Gaming, KI und Cloud

Microsoft ist ein amerikanisches Unternehmen, das für seine Software-Produkte bekannt ist. Weltweit führend ist es in den Bereichen Betriebssysteme und Anwendungssoftware. Sein Betriebssystem Windows kommt beispielsweise auf einen Marktanteil von über 80 %.

Der Softwareriese hat jedoch auch in andere Bereiche wie Hardware, Gaming und Cloud-Computing investiert. Mit Erfolg: So belegt die eigene Azure-Cloud-Lösung den weltweit zweitgrößten Marktanteil direkt hinter dem Marktführer Amazon Web Services. Der Bereich ist zudem der am schnellsten wachsende im Konzernverbund.

Die Amerikaner zeigen auch ein starkes Engagement im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) und haben eine Reihe von KI-Tools entwickelt, die von Unternehmen und Organisationen genutzt werden. Spannend ist die Entwicklung rund um das Start-up OpenAI, an dem Microsoft stark beteiligt ist. Die KI-Tools von OpenAI stoßen auf eine starke Resonanz und sollten in naher Zukunft viele der bestehenden Produkte von Microsoft ergänzen und verbessern.

Microsofts Werttreiber sind eine ständige Innovation und das Engagement im Bereich von Zukunftstechnologien. Beispiele sind hier das Gaming, Metaverse, Social Media, Online-Werbung oder die künstliche Intelligenz.

Wert und Wachstum

Wie sich zeigt, haben beide Unternehmen eine starke Marktposition, gute Cashflows und sind auf lange Sicht positioniert, um weiterzuwachsen und von Megatrends wie die Digitalisierung zu profitieren.

LVMH hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum gezeigt, das auf die zunehmende Nachfrage nach Luxusgütern zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat auch angekündigt, in den E-Commerce zu investieren, um sein Wachstum weiter zu fördern.

Microsoft hingegen hat eine lange Geschichte der Innovation und zeigt ein großes Engagement im Bereich von Zukunftstechnologien. Das Unternehmen ist in vielversprechenden Zukunftsbranchen – wie dem Gaming und Cloud-Computing – vertreten. Sie allein sollten ein hohes Wachstumspotenzial bergen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von LVMH und Microsoft. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Microsoft.

