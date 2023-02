Coca-Cola erhöht (vermutlich) die Dividende – wie klingen 10 % Dividendenrendite?

Dass Coca-Cola die Dividende erhöht, ist eine eigentlich ausgemachte Sache. Tradition verpflichtet. Der US-amerikanische Getränkekonzern erhöht zuverlässig seit sechs Jahrzehnten konsequent die Ausschüttungssumme je Aktie.

Die große Preisfrage ist für viele Anleger: Um wie viel wird das Management von Coca-Cola die eigene Dividende erhöhen? Wobei das relativ ist. Historisch betrachtet wäre ein Wachstum von ca. 2,5 % im Rahmen. Im letzten Jahr gab es einen Quantensprung um sage und schreibe 4,8 %!

Grafik zur Verfügung gestellt von aktien.guide. Hier geht es zum Chart (*).

Wie auch immer: Bei knapp 3 % Dividendenrendite momentan kommen wir kaum auf 10 % in der nächsten Zeit. Entscheidend ist vor allem am Beispiel dieses Dividendenkönigs, dass wir eines nicht vergessen: eine langfristig-orientierte Perspektive zu wahren.

Coca-Cola: 10 % Dividendenrendite, nicht auf die Schnelle

Für den Anfang benötigen wir wirklich keine Kristallkugel. Nein, Coca-Cola verdreifacht die eigene Dividende nicht aus dem Stegreif. Dafür ist das Geschäftsmodell mit zuletzt ca. 9,5 Mrd. US-Dollar freiem Cashflow zu reif, das Wachstum tendenziell eher langsam, aber gemächlich und zuverlässig.

Der Status als Dividendenkönig zeigt: Es gibt langfristig ein solides operatives Wachstum, das die Dividende je Aktie konsequent steigen lässt. Darauf können wir bei unserer heutigen Prognose aufsatteln, wenn wir Wachstum als Prämisse voraussetzen.

Ein Beispiel: Wenn wir von 3 % Dividendenrendite ausgehen und durchschnittlich mit 4 % Dividendenwachstum p. a. rechnen, so würden wir in fünf Jahren ca. 3,6 % Dividendenrendite erhalten.

Auch das ist nicht der große Wurf bei Coca-Cola. Aber ein beständiges Dividendenwachstum ist eine Möglichkeit, um den Zinseszinseffekt für sich arbeiten zu lassen. Nicht nur die Ausschüttungssumme je Aktie erhöht sich in der Regel, sondern auch der Aktienkurs. Unter der Voraussetzung, dass die Aktie stets um 3 % Dividendenrendite herum kreist, ergäbe sich in fünf Jahren ein mögliches Kurspotenzial von ca. 20 %.

Dass wir auf 10 % Dividendenrendite kommen können, ist nicht garantiert, aber es ist möglich. Dank des Zinseszinseffektes und einem zunehmenden Tempo aufgrund des exponentiellen Wachstums kann es zwar drei Jahrzehnte dauern (unter der Prämisse von 4 % Dividendenwachstum pro Jahr). Aber Zeit ist häufig der entscheidende Faktor, wenn es um solide Renditen geht.

Ungläubig? Warren Buffett beweist das Gegenteil

Vielleicht denkst du: Coca-Cola wird mir nie 10 % Dividendenrendite zahlen. Fair. Investoren, die nicht die Zeit für ein solches Dividendenwachstum mitnehmen, könnten auf der Strecke bleiben.

Dass es möglich ist, zeigt jedoch Warren Buffett. Der Starinvestor kaufte in der Mitte der 1980er Jahre Aktien von Coca-Cola und erzielt mittlerweile über 50 % Dividendenrendite p. a. auf sein damals investiertes Kapital. Ja, du hast richtig gelesen: mit einer Investition in Coca-Cola!

Mir zeigt das jedenfalls, dass unternehmerische Qualität, Pricing-Power, moderates Wachstum und Dividendenwachstum langfristig-orientiert wunderbare Renditen erzielen kann. Für viele erfolgreiche Investoren ist das eine sehr wesentliche Erkenntnis.

Wobei es heute für jeden Investor nicht mehr unbedingt Coca-Cola sein muss. Vielleicht sind es andere, jüngere und dynamischere Unternehmen, die in den nächsten Jahrzehnten deutlich mehr Dividendenwachstum zu bieten haben als der bekannte Dividendenkönig.

Der Artikel Coca-Cola erhöht (vermutlich) die Dividende – wie klingen 10 % Dividendenrendite? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Offenlegung: Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien. Bei einem Link, der mit (*) gekennzeichnet ist, handelt es sich um einen Affiliate-Link. Das bedeutet, dass wir eine Partnerschaft mit der entsprechenden Internetseite haben. Der Aufruf der Seite kostet euch nichts. Lediglich wenn ihr ein kostenpflichtiges Angebot unserer Partner nutzt oder ein Abonnement abschließt, erhält die Aktienwelt360 einen Teil des Betrags als Provision.

Aktienwelt360 2023