BIO-RAD LABORATORIES - Wichtige Hürden erreicht

Bio-Rad Laboratories Inc. - WKN: 865406 - ISIN: US0905722072 - Kurs: 483,230 $ (NYSE)

Bio-Rad Laboratories ist in der Produktion und Entwicklung analytischer Geräte und Produkte für die Life Science Forschung, Lebensmittel-/Veterinär-/Umweltanalytik und Medizinische Diagnostik tätig.

Die Aktie startete im Juli 2012 nach einem Tief bei 91,52 USD zu einer langfristigen Rally. Diese wurde mehrfach beschleunigt und führte im September 2021 zum aktuellen Allzeithoch bei 832,70 USD.

Von dort aus fiel der Aktienkurs deutlich zurück. Erst im Bereich des log. 61,8 % Retracements der Aufwärtsbewegung ab dem Jahr 2012 bei 358,23 USD fing sich der Aktienkurs wieder.

In einer ersten schnellen Erholung kletterte er auf ein Hoch bei 450,81 USD. Im Januar 2023 durchbrach der Wert dieses Hoch, aber seit vier Wochen hängt er an den beiden EMAs 50 und 200 bei 489,59 USD und 489,73 USD fest. In der letzten Woche setzte die Aktie auf das erste Erholungshoch bei 450,81 USD zurück. Am Freitag löste sich der Wert mit einer langen weißen Kerze.

Kaufsignal möglich

Gelingt der Aktie von Bio-Rad Laboratories ein Ausbruch über die beiden EMAs, dann kann die Erholung seit November 2022 fortgesetzt werden. Das nächste Ziel läge im Bereich um 572,70 USD. Bei einem Ausbruch über diesen Widerstandsbereich käme dann sogar langsam das Allzeithoch in Sichtweite.

Sollte der Wert allerdings per Wochenschlusskurs unter 450,81 USD abfallen, droht eine neue Verkaufswelle in Richtung des Unterstützungsbereichs um 358,23 USD.

Fazit: Die Aktie von Bio-Rad Laboratories steht kurz vor einer Fortsetzung der Rally, muss aber noch an einer wichtigen Hürde vorbei.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)