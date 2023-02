EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.02.2023 / 13:30 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: MBB Capital Management GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Christof Nachname(n): Nesemeier Position: Vorsitzender des Verwaltungsrates und Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

MBB SE

b) LEI

967600M9R4EFYLPNWR50

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0ETBQ4

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 79.80 EUR 9895.20 EUR 79.90 EUR 1997.50 EUR 80.00 EUR 2000.00 EUR 80.10 EUR 2002.50 EUR 80.20 EUR 2005.00 EUR 80.30 EUR 10358.70 EUR 80.40 EUR 25406.40 EUR 80.50 EUR 16663.50 EUR 80.60 EUR 14024.40 EUR 80.70 EUR 16785.60 EUR 80.80 EUR 31996.80 EUR 80.80 EUR 1696.80 EUR 80.80 EUR 61408.00 EUR 80.80 EUR 484.80 EUR 80.80 EUR 565.60 EUR 80.80 EUR 3716.80 EUR 80.80 EUR 4605.60 EUR 80.80 EUR 161.60 EUR 80.80 EUR 6625.60 EUR 80.80 EUR 13412.80 EUR 80.80 EUR 37814.40 EUR 80.80 EUR 16240.80 EUR 80.80 EUR 11150.40 EUR 80.80 EUR 10827.20 EUR 80.80 EUR 484.80 EUR 80.80 EUR 4686.40 EUR 79.90 EUR 11745.30 EUR 80.00 EUR 8000.00 EUR 80.10 EUR 2002.50 EUR 80.20 EUR 12591.40 EUR 80.30 EUR 9475.40 EUR 80.40 EUR 20502.00 EUR 80.50 EUR 17468.50 EUR 80.60 EUR 16603.60 EUR 80.70 EUR 9280.50 EUR 80.80 EUR 27229.60 EUR 80.80 EUR 2100.80 EUR 80.80 EUR 42904.80 EUR 80.80 EUR 10665.60 EUR 80.80 EUR 13008.80 EUR 80.80 EUR 10908.00 EUR 80.80 EUR 10504.00 EUR 80.80 EUR 3232.00 EUR 80.80 EUR 4040.00 EUR 80.80 EUR 3312.80 EUR 80.80 EUR 6221.60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 80.6368 EUR 548814.4000 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.02.2023; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

