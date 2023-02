ANALYSE-FLASH: RBC belässt Walmart auf 'Outperform' - Ziel 163 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 163 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal des US-Einzelhandelskonzerns sei sehr stark gewesen, schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Enttäuschend sei aber der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr./tih/la

