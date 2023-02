Home Depot | Walmart | Fluor unter Druck | Erneute Warnung von Morgan Stanley

Die vorbörslich überwiegend enttäuschenden Ertragszahlen liegen der Wall Street nach dem verlängerten Wochenende schwer im Magen. Home Depot kann die Ertragsziele nur dank niedriger Steuersätze schlagen, muss aber die Aussichten für das Fiskaljahr 2023 senken. Walmart blickt zwar auf ein solides viertes Quartal, kappt aber die Ertragsziele für das laufende Quartal und für das Fiskaljahr 2024. Fluor verfehlt die Ziele für das abgelaufene Quartal wiederum deutlich, mit der Aktie knapp 10% unter Druck. Denkbar, dass die um 15:45 MESZ anstehenden Wirtschaftsdaten die Wall Street stützen werden. Die Februar-Flash PMIs für die Industrie und Dienstleister lagen in Europa und Großbritannien über den Zielen, mit gleichzeitig nachlassendem Inflationsdruck. Schaut man sich die Bewertung des S&P 500 an, sieht das Verhältnis von Chance zu Risiko bei Anleihen aktuell besser aus.



00:00 - Intro

00:25 - Überblick

01:06 - Mike Wilson: Aktienmarkt in der „Todeszone“

05:50 - Flash PMIs

07:00 - Hausbauunternehmen | Home Depot

09:42 - Walmart

10:45 - Fluor

11:35 - Ausblick | Sportschuhhersteller

13:00 - Tesla | Meta | Tencent

14:40 - China | Lithium Werte

16:28 - Preiskampf bei JD.com

17:20 - China | Geopolitische Lage

19:10 - Ausblick auf die Woche (u.a. PCE, Alibaba, Nvidia)



