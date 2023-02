EQS-News: Eurobattery Minerals veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 - Studie zeigt hohes Potenzial in Spanien

EQS-News: Eurobattery Minerals AB / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Jahresbericht

Eurobattery Minerals veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 - Studie zeigt hohes Potenzial in Spanien Stockholm, 22. Februar 2023 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: „EBM“, „Eurobattery“ oder „das Unternehmen“), hat heute seinen Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht. "Nachdem wir das volle Recht zur Ausbeutung der gesamten Hautalampi-Mineralressource erhalten haben und Ilari Kinnunen als neuen Managing Director bekannt gegeben wurde, sind wir in Finnland auf dem besten Weg nach Vorne. In Spanien kommt die metallurgische Studie für Corcel zu dem Schluss, dass wir die Mineralien mit bewährten Technologien mit einer Ausbeute von bis zu 50 % gewinnen können. Außerdem bestätigt sie das Vorhandensein eines hohen Nickelgehalts im Wert von EUR 113,9 Mio. für nur einen kleinen Teil des Projekts. Das ist auch ein starkes Signal von unserem Batteriemineralprojekt auf der iberischen Halbinsel", kommentiert Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, das vierte Quartal 2022. Strategische und operative Highlights im vierten Quartal 2022 Eurobattery Minerals hat den vollständigen JORC-konformen Bericht für Hautalampi erhalten. Fast 40 % Anstieg des Gehalts an enthaltenen Metallen bestätigt.

Das schwedische Bergbaudirektion hat entschieden, dass alle Explorationsgenehmigungen von Eurobattery Minerals in Schweden automatisch um ein Jahr verlängert werden.

Eurobattery Minerals hat das finale Prüfungsurteil im Bergbaukonzessionsverfahren in Hautalampi erhalten.

Das Unternehmen gab bekannt, dass Ilari Kinnunen zum neuen Managing Director von FinnCobalt Oy in Finnland ernannt wurde.

Die deutschen Analysten von SRH AlsterResearch haben die Coverage des Unternehmens aufgenommen.

Die metallurgische Studie in Corcel bestätigte einen hohen Nickelgehalt im Wert von EUR 113,9 Mio.

Das Unternehmen kündigte eine neue Forschungskooperation mit der Universität Uppsala zum Abbau von Seltenen Erden (SEE – Seltenerdelemente) in seinem schwedischen Fetsjön-Projekt an.

Die Bezugsrechtsemission wurde zu etwa. 56 % gezeichnet, und das Unternehmen wird vor Abzug der Emissionskosten ca. SEK 27,5 Mio. erhalten. Finanzkennzahlen für Q4 2022 Der Nettoumsatz belief sich auf EUR 0 (4. Quartal 2021: EUR 0).

Die betrieblichen Erträge nach Abschreibung von Sachwerten und immateriellen Vermögenswerten sowie nach Finanzposten betrugen TEUR -354 (4. Quartal 2021:TEUR -411).

Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf EUR -0,023 (4. Quartal 2021: EUR -0,025).

Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten EUR -0,021 (4. Quartal 2021: EUR-0,025).

Der Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug TEUR -517 (4. Quartal 2021 TEUR -533). Finanzkennzahlen für das gesamte Jahr 2022 Der Nettoumsatz belief sich auf EUR 0 (Vorjahr: EUR 0).

Die betrieblichen Erträge nach Abschreibung von Sachwerten und immateriellen Vermögenswerten sowie nach Finanzposten betrugen TEUR -1.893 (Vorjahr: TEUR -1.632).

Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf EUR -0,12 (Vorjahr: EUR -0,010).

Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten EUR -0,11 (Vorjahr: EUR -0,010).

Der Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug TEUR -1.495 (Vorjahr: TEUR -2.211).

Der Vorstand hat nicht vor, der nächsten Jahreshauptversammlung eine Dividende vorzuschlagen. Detaillierte Finanzinformationen Der Geschäftsbericht 2022 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten). Bei diesen Informationen handelt es sich um solche, die das Unternehmen gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung veröffentlichen muss. Die Information wurde durch Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB, am 22. Februar 2023 um 07:30 MEZ zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM). notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter. Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Tel: +49 (0) 89-1250903-35

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0) 86 042 255

E-mail: info@augment.se



