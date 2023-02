Helvetia empfängt Kundschaft im Metaverse

Ein Konzert besuchen, sich in Computerspielen messen, die Arbeitskollegin aus Amerika treffen: Vieles ist bereits möglich im Metaverse. Ab sofort gehört auch die Beratung durch eine Versicherungsexpertin oder einen Versicherungsexperten von Helvetia dazu. Wer eine VR-Brille besitzt, kann mit seinem Avatar im virtuellen Sitzungszimmer an einem Beratungsgespräch teilnehmen. Neben Helvetia Schweiz ist auch die zum Konzern gehörende Online-Versicherung Smile im Metaverse präsent.

Gemeinsam eine neue Welt erkunden

In einer ersten Phase will Helvetia im Metaverse vor allem Erfahrungen sammeln, hinsichtlich neu entstehender Kundenbedürfnisse und technologischer Entwicklungen ebenso wie hinsichtlich der Möglichkeiten für neue Produkte und Geschäftsmodelle. Die Durchführung von Informationsveranstaltungen und die Beratung im Metaverse sind die ersten Pilot-Anwendungen für das Unternehmen. Jan Kundert, Leiter Kunden- und Marktmanagement und Mitglied der Geschäftsleitung von Helvetia Schweiz: «Wir stehen am Anfang einer technologischen Entwicklung, die uns eine völlig neue Welt erschliesst. Wir treten gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden ein in diese Welt. So lernen wir, welche Bedürfnisse sie im virtuellen Raum haben.» In einer späteren Phase seien auch neue Produkte denkbar, so Kundert weiter, etwa dann, wenn sich in der virtuellen Welt der Bedarf nach neuen Versicherungslösungen akzentuieren sollte.

Investition ins Kundenerlebnis

Beim neuen Beratungsangebot sollen Immersion und Interaktion Mehrwert schaffen. Helvetia ist überzeugt, dass sich mit dem Eintauchen ins Metaverse neue und spannende Interaktionen mit den Kundinnen und Kunden ergeben werden. Aus diesen Interaktionen sollen auch Erkenntnisse resultieren, die helfen, das Kundenerlebnis im virtuellen Raum weiter zu optimieren. «Den Zugang zu unseren Dienstleistungen einfach und fortschrittlich zu gestalten, hat für uns hohe Priorität», erläutert Ralph Jeitziner, Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung von Helvetia Schweiz: «Mit der Strategie helvetia 20.25 verfolgen wir die Ambition, Massstäbe bei der Kunden-Convenience und beim Kundenzugang zu setzen. Im Metaverse können unsere Kundinnen und Kunden mit einer Fachperson interagieren und sich Sachverhalte erklären lassen. Das ist ein ganz anderes Erlebnis, als Texte auf einer Website zu lesen. Wir sind gespannt, wie dieses neuartige Erlebnis angenommen wird.»

Termine online buchen

Wer eine Beratung im Metaverse wünscht, bucht den Termin online – genau gleich wie für eine telefonische Beratung oder ein Gespräch in der Agentur. Anschliessend versendet Helvetia die Zugangsdaten per E-Mail. Die interessierten Kundinnen und Kunden treffen sich dann als Avatare mit der Fachperson von Helvetia im virtuellen Sitzungszimmer. Nach der Beratung erhalten sie per SMS oder Mail den Link zur persönlichen Offerte oder zum digitalen Vertragsabschluss. Vorerst sind erst einige Mitarbeitende von Helvetia mit den notwendigen Virtual-Reality-Brillen ausgestattet und entsprechend geschult. Das virtuelle Zimmer ist deshalb so eingerichtet, dass weitere Personen per herkömmlicher Videokonferenz zugeschaltet werden können. Alle Details zur Präsenz von Helvetia im Metaverse finden sich unter www.helvetia.ch/metaverse.