Uniqa schüttet eine unveränderte Dividende aus

Die österreichische Uniqa Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103) will eine Dividende in Höhe von 0,55 Euro für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Im Vorjahr lag die Dividende ebenfalls bei 0,55 Euro.

Auf dem aktuellen Kursniveau in Höhe von 7,96 Euro liegt die Dividendenrendite derzeit bei 6,90 Prozent. Zahltag ist der 19. Juni 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 15. Juni 2023. Die Hauptversammlung soll am 6. Juni 2023 stattfinden.

Die Uniqa Insurance Group AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis vor Steuern von 421,7 Mio. Euro und damit ein Plus von 10,3 Prozent erwirtschaftet. Die verrechneten Prämien der Uniqa Group stiegen im Jahr 2022 um 3,9 Prozent auf 6,61 Mrd. Euro. Das Konzernergebnis belief sich auf 383 Mio. Euro (2021: 315 Mio. Euro). Die Combined Ratio nach Rückversicherung verbesserte sich auf Gruppenebene auf 92,9 Prozent (2021: 93,7 Prozent).

Die Uniqa Group ist eine Versicherungsgruppe mit Fokus auf den Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa. In Österreich ist Uniqa mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe.

