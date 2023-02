Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Rekordergebnisse und erfolgreiche Transformation im Geschäftsjahr 2022



24.02.2023 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Rekordergebnisse mit einem Umsatz von CHF 29’189 Millionen (+12,9 Prozent LFL) und einem wiederkehrenden EBIT von CHF 4’752 Millionen (+7,2 Prozent LFL)



Finanzkennzahlen auf Rekordniveau: CHF 4,96 Gewinn pro Aktie 1 und CHF 3’544 Millionen Free Cashflow 2



Expansion im hochattraktiven nordamerikanischen Markt mit einem Anteil am Konzernumsatz von 35 Prozent 3



Beschleunigung des nachhaltigen Wachstums mit einer Reduzierung der CO2-Emissionen gemessen am Umsatz von 21 Prozent gegenüber 2021



Verwaltungsrat schlägt Dividendenerhöhung von 14 Prozent auf CHF 2,50 pro Aktie vor, starker Geschäftsausblick 2023 bestätigt Leistungsausweis im Überblick Konzern 2022 2021 ±% ±%LFL Umsatz (CHF Mio.) 29’189 26’834 +8,8 +12,9 Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 4’752 4’612 +3,0 +7,2 Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT (%) 16,3 17,2 Betriebsgewinn (CHF Mio.) 3’221 4’401 -26,8 -18,4 Konzerngewinn (Konzernanteil) (CHF Mio.) 3’308 2’298 +44,0 Konzerngewinn vor Wertminderungen und Veräusserungen (Konzernanteil) (CHF Mio.) 2’218 2’448 -9,4 Gewinn pro Aktie (CHF) 5,48 3,73 +46,9 Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und Veräusserungen (CHF)4 4,96 3,98 +24,6 Free Cashflow nach Leasingverhältnissen (CHF Mio.) 2’765 3’264 -15,3 Free Cashflow2 (CHF Mio.) 3’544 3’264 +8,6 Nettofinanzschulden (CHF Mio.) 6’032 9’977 -39,5 Leistungsausweis im Überblick Jan Jenisch, CEO: «2022 war ein Rekordjahr für Holcim. Ich danke unseren 60’000 Mitarbeitenden weltweit, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Trotz erheblicher Herausforderungen – von der geopolitischen Unsicherheit bis hin zum hohen Inflationsdruck – haben sie Rekordergebnisse erzielt und zu einem kontinuierlichen Erfolg unserer Kunden beigetragen. Sie haben unser Unternehmen erfolgreich transformiert und das nachhaltige Wachstum weiter beschleunigt. Der Beitrag unseres Segments Solutions & Products ist auf 19 Prozent des Umsatzes gestiegen, und wir haben im hochattraktiven nordamerikanischen Markt expandiert. Zudem konnten wir unsere Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit weiter ausbauen: Wir haben 2022 die CO2-Emissionen gemessen am Umsatz um 21 Prozent gesenkt und unser Geschäft mit klimafreundlichen Baulösungen weiter vergrössert. Unser kohlenstoffreduzierter ECOPact-Beton machte bereits 13 Prozent des Umsatzes mit Transportbeton aus. Auch finanziell war 2022 ein Rekordjahr. Mit einem Umsatz von CHF 29,2 Milliarden, einem wiederkehrenden EBIT von CHF 4,8 Milliarden, einer Kapitalrendite (ROIC) von 9,5 Prozent und einem Verschuldungsgrad von 0,9x ist Holcim so stark wie nie. Dadurch haben wir die Mittel, in unsere Zukunft zu investieren und das nachhaltige Wachstum mit zusätzlichen Übernahmen und einer weiteren Dekarbonisierung und Digitalisierung unseres Unternehmens zu beschleunigen. Wir sind mit hohem Tempo ins Jahr 2023 gestartet. In den ersten beiden Monaten des Jahres haben wir bereits sieben Übernahmen getätigt. Dazu gehört Duro-Last, ein führender Anbieter von Dachsystemen im besonders attraktiven nordamerikanischen Markt. Darüber hinaus haben wir das führende deutsche Unternehmen FDT erworben, um unsere Präsenz auf dem europäischen Markt für Gewerbe- und Industriedächer auszubauen. Ausserdem haben wir in Europa und den USA Bolt-on-Übernahmen getätigt. Ich freue mich auch dieses Jahr auf ein anhaltend profitables Wachstum und die Fortsetzung unserer rasanten Transformation zum weltweit führenden Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen.» Rekorde bei Umsatz und wiederkehrendem EBIT Rekorde bei Umsatz und wiederkehrendem EBIT Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis um +12,9 Prozent auf CHF 29’189 Millionen. Der Anstieg ist auf die schnelle Expansion des Segments Solutions & Products zurückzuführen, das im Vergleich zum Vorjahr um 54 Prozent wuchs. Der wiederkehrende EBIT verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis um +7,2 Prozent auf den Rekordwert von CHF 4’752 Millionen. Möglich wurde diese hervorragende Leistung durch sehr hohe Margen im Dachgeschäft sowie das positive Preis-Kosten-Verhältnis bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton (kombiniert). Beim ausgewiesenen Konzerngewinn (Konzernanteil) erzielte Holcim im Jahresvergleich eine Verbesserung um +44,0 Prozent auf CHF 3’308 Millionen. Der ausgewiesene Gewinn pro Aktie stieg um +46,9 Prozent auf CHF 5,48.

Vor Wertminderungen, Veräusserungen und der Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ) verbesserte sich der Gewinn pro Aktie ebenfalls deutlich um 24,6 Prozent auf CHF 4,96.

Der Free Cashflow nach Leasingverhältnissen und vor der Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ) belief sich auf CHF 3’544 Millionen; die Cash Conversion Rate lag bei 54 Prozent. Die Nettofinanzschulden per Jahresende 2022 betrugen CHF 6’032 Millionen, was zu zu einem rekordtiefen Verschuldungsgrad von 0,9x führte. Die Rendite des investierten Kapitals der Gruppe lag im Jahr 2022 bei 9,5 Prozent und damit im Rahmen des in der Strategie 2025 festgelegten Ziels von 10 Prozent. Erfolgreiche Transformation Erfolgreiche Transformation Mit 23 M&A-Transaktionen hat Holcim die Portfolio-Transformation 2022 konsequent vorangetrieben. Sechs Übernahmen vergrössern das Segment Solutions & Products, 13 Bolt-on-Übernahmen ergänzen die Bereiche Zuschlagstoffe und Transportbeton. Vier Konzernbereiche wurden veräussert, allen voran das Geschäft in Indien und Brasilien. Das Segment Solutions & Products hat seinen Beitrag zum Umsatz der Holcim Gruppe auf 19 Prozent ausgebaut, nachdem der Anteil 2020 noch bei 8 Prozent gelegen hatte. Damit ist das Unternehmen im Hinblick auf das für 2025 gesteckte strategische Ziel von 30 Prozent Umsatzanteil von Solutions & Products gut im Plan. Weitere Expansion des Dachgeschäfts

Nach der im Februar angekündigten Übernahme von Duro-Last steuert der Bereich Bedachungen und Dämmung 2023 auf einen Pro-forma-Umsatz von USD 4 Milliarden zu – das entspricht 10 Prozent des USD 40 Milliarden schweren nordamerikanischen Bedachungsmarkts. In diesem schnell wachsenden Markt konzentriert sich Holcim auf die attraktivsten Segmente, die mit Systemverkäufen und «Specification-Selling» ein über dem Markt liegendes profitables Wachstum bieten. Von den selbsthaftenden Membranen der Marke Elevate (früher Firestone Building Products) bis zu den reyclierbaren Dachschindeln von Malarkey, hat Holcim die Rentabilität erheblich gesteigert. Im gesamten Bedachungsgeschäft hat Holcim 2022 eine Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT von 19 Prozent erzielt. Hochwertige Systemverkäufe machen rund 80 Prozent des Umsatzes von Holcim aus und reichen von der umfassenden Dachplanung über Dämmungen bis zur Montage von Systemen. Holcim ist gut aufgestellt, um im krisensicheren Markt für Reparaturen und Sanierungen weiter zu wachsen, denn das Unternehmen erzielt im Dachgeschäft mehr als 70 Prozent der Umsatzerlöse mit der Erneuerung von Dächern. Mit der erfolgreichen Eingliederung der erworbenen Dachunternehmen hat Holcim die Rentabilität dieses Geschäftsbereichs erheblich verbessert und ein EV/EBITDA-Verhältnis5 (Verhältnis des Unternehmenswerts zum Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 7x erreicht. Führend bei Nachhaltigkeit Holcim hat seine Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit ausgebaut und die CO2-Emissionen gemessen am Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 21 Prozent verringert; für 2023 ist eine weitere Reduzierung um mehr als 10 Prozent geplant. Darüber hinaus vergrössert das Unternehmen sein Geschäft mit grünen Baulösungen: Die mit grünem ECOPact-Beton erzielten Erlöse erreichten 2022 bereits 13 Prozent des gesamten mit Transportbeton erzielten Umsatzes. Bis 2025 soll dieser Anteil auf 25 Prozent steigen. Hier liegt das Unternehmen im Plan. Auch der CO2-arme Zement ECOPlanet verzeichnete ein Umsatzwachstum und ist inzwischen in 27 Märkten erhältlich. Zwecks Erweiterung der ECOPlanet-Produktpalette eröffnete Holcim in Frankreich Europas erste Fabrik für Zement aus kalziniertem Ton – mit einer proprietären Technologie, die CO2-Einsparungen von 48 Prozent ermöglicht. Darüber hinaus hat Holcim 2022 im Sinne der Kreislaufwirtschaft 6,8 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle in seinen Produkten recycelt. Das Ziel sind 10 Millionen Tonnen bis zum Jahr 2025. Der EU Innovation Fund würdigte die Skalierbarkeit der Technologien von Holcim und wählte zwei führende Projekte zur CO2-Abscheidung in Deutschland und Polen für Investitionen in Höhe von insgesamt EUR 328 Millionen aus. Zudem erhielt Holcim beim Ranking der Umweltschutzorganisation Carbon Disclosure Project (CDP) in den Bereichen Klima und Wasser die Bestnote A. Damit war Holcim unter 15’000 bewerteten europäischen Unternehmen eines von 15, die in zwei Bereichen mit A ausgezeichnet wurden. Die Ratingagentur Moody’s kürte Holcim beim ESG-Ranking mit 71 von 100 möglichen Punkten zum Branchenführer. Die gute Nachhaltigkeitsleistung kommt nicht von ungefähr: Das Unternehmen erhöhte seine grünen Investitionen (Green CAPEX) im Berichtsjahr auf CHF 403 Millionen. Das sind 15 Prozent mehr als 2021 und entspricht 28 Prozent der Gesamtinvestitionen des Jahres 2022. Passend zu seinem wissenschaftlich basierten Ansatz erhöhte Holcim seine Net-Zero-Ziele für 2030 und richtete sie an einem von der Science Based Targets initiative (SBTi) validierten 1,5-Grad-Fahrplan aus. Dividendenerhöhung und starker Ausblick bestätigt Dividendenerhöhung und starker Ausblick bestätigt Angesichts der finanziellen Rekordleistung des Unternehmens im Jahr 2022 und der starke Ausblick für das laufende Jahr schlägt der Verwaltungsrat eine Erhöhung der Dividende um 14% auf CHF 2.50 pro Namenaktie vor. Holcim hat das Jahr 2023 mit sieben Akquisitionen in den ersten zwei Monaten mit unverändert hohem Tempo begonnen und ist zuversichtlich, die Strategie 2025 “Accelerating Green Growth" weiterhin zügig umsetzen zu können, um überdurchschnittliche Leistungen, eine erfolgreiche Transformation und eine führende Rolle im Bereich der Nachhaltigkeit zu erreichen. Holcim erwartet für 2023 eine Fortsetzung der profitablen Wachstumsstrategie: Steigerung des Umsatzes um 3-5 Prozent auf vergleichbarer Basis (LFL)

Überproportionales Wachstum beim wiederkehrenden EBIT (LFL)

Free Cashflow nach Leasingverhältnissen in Höhe von rund CHF 3 Milliarden

Reduzierung der CO2-Emissionen gemessen am Umsatz um mehr als 10 Prozent Wichtige Kennzahlen des Konzerns Konzern – Q4 2022 2021 ±% ±%LFL Umsatz (CHF Mio.) 6’463 6’992 -7,6 +9,5 Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 1’028 1’096 -6,2 +9,7 Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT (%) 15,9 15,7 Wichtige Kennzahlen des Konzerns Konzern – Gesamtjahr 2022 2021 ±% ±%LFL Umsatz (CHF Mio.) 29’189 26’834 +8,8 +12,9 Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 4’752 4’612 +3,0 +7,2 Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT (%) 16,3 17,2 Betriebsgewinn (EBIT) (CHF Mio.) 3’221 4’401 -26,8 -18,4 Konzerngewinn (Konzernanteil) (CHF Mio.) 3’308 2’298 +44,0 Gewinn pro Aktie (CHF) 5,48 3,73 +46,9 Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und Veräusserungen (CHF) 3,66 3,98 -8,0 Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen, Veräusserungen und Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ) (CHF) 4,96 3,98 +24,6 Free Cashflow nach Leasingverhältnissen (CHF Mio.) 2’765 3’264 -15,3 Nettofinanzschulden (CHF Mio.) 6’032 9’977 -39,5 Konzernergebnisse nach Segmenten – Gesamtjahr 2022 2021 ±% ±%LFL Umsatz Zement (CHF Mio.) 16’340 16’399 -0,4 14,0 Wiederkehrendes EBIT Zement (CHF Mio.) 3’301 3’587 -8,0 1,0 Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT Zement (%) 20,2 21,9 Umsatz Zuschlagstoffe (CHF Mio.) 4’195 4’037 3,9 5,2 Wiederkehrendes EBIT Zuschlagstoffe (CHF Mio.) 646 618 4,4 5,8 Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT Zuschlagstoffe (%) 15,4 15,3 Umsatz Transportbeton (CHF Mio.) 5’748 5’167 11,2 12,5 Wiederkehrendes EBIT Transportbeton (CHF Mio.) 137 155 -11,5 -5,5 Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT Transportbeton (%) 2,4 3,0 Umsatz Solutions & Products (CHF Mio.) 5’550 3’612 53,7 18,5 Wiederkehrendes EBIT Solutions & Products (CHF Mio.) 668 252 165,6 99,1 Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT Solutions & Products (%) 12,0 7,0 Leistungsausweis nach Regionen Leistungsausweis nach Regionen Region Asien-Pazifik Die Region Asien-Pazifik hatte mit einem schwierigen Marktumfeld in Indien und China zu tun: In Indien war die Kosteninflation hoch, und in China führten die Corona-bedingten Lockdowns zu einem Rückgang der Nachfrage. Diese Faktoren wurden durch eine gute Entwicklung in Australien zum Teil wieder ausgeglichen. Die Nutzung alternativer Brennstoffe hat sich in der Region beschleunigt. Asien-Pazifik – Gesamtjahr 2022 2021 ±% ±%LFL Umsatz externe Kunden (Mio. CHF) 4’842 5’947 -18,6 3,7 Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 789 1’330 -40,7 -32,7 Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT (%) 16,3 22,4 Region Europa Die Region erzielte trotz eines Volumenrückgangs gute Ergebnisse und eine hohe Rentabilität. In der Region wurde die Kosteninflation mit Preissteigerungen mehr als ausgeglichen. Die Nachfrage nach CO2-armen Produkten ist in ganz Europa hoch, und die Region beschleunigt die Dekarbonisierung. Europa – Gesamtjahr 2022 2021 ±% ±%LFL Umsatz externe Kunden (Mio. CHF) 8’393 8’032 4,5 11,2 Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 1’091 1’114 -2,1 9,9 Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT (%) 12,8 13,7 Region Lateinamerika Die Region Lateinamerika verzeichnete ein starkes profitables Wachstum. Mexiko, Kolumbien und El Salvador erzielten gute Ergebnisse. Die Region profitiert insgesamt von einer hervorragenden Pipeline an Infrastrukturprojekten und einem stark wachsenden Geschäft mit Transportbeton. Auch beim Baustoffrecycling und bei der Nutzung von alternativen Brennstoffen verzeichnet die Region erhebliche Verbesserungen. Lateinamerika – Gesamtjahr 2022 2021 ±% ±%LFL Umsatz externe Kunden (Mio. CHF) 2’926 2’611 12,1 19,5 Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 956 865 10,4 13,6 Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT (%) 32,2 32,7 Region Naher Osten, Afrika Die Region verzeichnete ein überdurchschnittliches Wachstum des wiederkehrenden EBIT auf vergleichbarer Basis, getrieben von einer hohen Nachfrage in wichtigen Märkten sowie einem positiven Preis-Kosten-Verhältnis. Die Nutzung von alternativen Brennstoffen wurde gesteigert und die Veräusserung des Geschäfts in Simbabwe wurde im Dezember 2022 erfolgreich abgeschlossen. Naher Osten, Afrika – Gesamtjahr 2022 2021 ±% ±%LFL Umsatz externe Kunden (Mio. CHF) 2’400 2’430 -1,2 14,1 Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 381 388 -1,8 20,1 Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT (%) 14,6 15,2 Region Nordamerika Die Region erzielte hervorragende Ergebnisse und wurde erfolgreich transformiert. Stärkster Wachstumstreiber war das Segment Solutions & Products. Die Marktnachfrage war hoch, und so ist für 2022 beim wiederkehrenden EBIT ein überdurchschnittliches Wachstum zu verzeichnen. Zudem beschleunigt die Region die Umstellung auf CO2-arme Bauprodukte. Nordamerika – Gesamtjahr 2022 2021 ±% ±%LFL Umsatz externe Kunden (Mio. CHF) 10’002 7’316 36,7 17,5 Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 1’902 1’333 42,7 27,7 Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT (%) 18,8 18,1 Sonstige ergebniswirksame Positionen Restrukturierungskosten, Prozesskosten und andere Einmalkosten beliefen sich 2022 auch als Folge der Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ) auf CHF 846 Millionen, im Vergleich zu

Eine vollständige Liste dieser alternativen Leistungskennzahlen finden Sie auf unserer Website. Kennzahlen Definition Auf vergleichbarer Basis (LFL) Unter Ausklammerung von Veränderungen im Konsolidierungskreis (etwa im Berichtsjahr und im Vorjahr getätigte Veräusserungen und Akquisitionen) und Währungsumrechnungseffekten (dabei werden die Zahlen des laufenden Jahres mit den Wechselkursen des Vorjahres umgerechnet, um die Währungsumrechnungsdifferenzen zu ermitteln). Wiederkehrende betriebliche Kosten Definiert als: +/- wiederkehrendes EBITDA nach Leasingverhältnissen - Umsatz und - Anteil am Ergebnis von Joint Ventures Wiederkehrendes EBITDA Definiert als: +/- Betriebsgewinn/Betriebsverlust (EBIT) - Abschreibung und Wertminderung von Betriebsvermögen und - Restrukturierungskosten, Prozesskosten und andere Einmalkosten. Wiederkehrendes EBITDA nach Leasingverhältnissen Das wiederkehrende EBITDA nach Leasingverhältnissen ist definiert als wiederkehrendes EBITDA abzüglich der Abschreibung auf Nutzungsrechte. Wiederkehrendes EBIT Das wiederkehrende EBIT ist definiert als Betriebsgewinn/Betriebsverlust (EBIT) bereinigt um Restrukturierungskosten, Prozesskosten und andere Einmalkosten sowie um Wertminderungen auf Betriebsvermögen. Marge auf Basis des wiederkehrenden EBIT Wiederkehrendes EBIT dividiert durch den Umsatz. Restrukturierungskosten, Prozesskosten und andere Einmalkosten Bedeutende Positionen, die wegen ihres Ausnahmecharakters keine Rückschlüsse auf die zugrunde liegende Leistung des Konzerns zulassen; dazu gehören zum Beispiel strategische Restrukturierungen, grössere Beträge für Kartellstrafen sowie andere geschäftsbezogene Rechtsstreitigkeiten. Gewinn/Verlust aus Veräusserungen und andere nicht operative Positionen Umfasst Veräusserungsgewinne oder -verluste aus dem Verkauf von Konzernunternehmen sowie wesentlichen Sachanlagen und andere betriebsfremde Positionen, die nicht direkt mit den operativen Aktivitäten des Unternehmens zu tun haben, etwa Neubewertungsgewinne oder -verluste bei früher gehaltenen Beteiligungen, Rückstellungen für Entschädigungen, Streitigkeiten mit Minderheitsaktionären. Betriebsgewinn/ Betriebsverlust (EBIT) vor Wertminderungen Definiert als: +/- Betriebsgewinn/-verlust - Wertminderung von Geschäfts- oder Firmenwert und langfristigen Vermögenswerten. Konzerngewinn vor Steuern, Wertminderungen und Veräusserungen Definiert als: +/- Konzerngewinn (-verlust) vor Steuern - Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Konzerngesellschaften; und - Wertminderungen auf Goodwill und langfristige Vermögenswerte. Konzerngewinn vor Wertminderungen und Veräusserungen Definiert als: +/- Konzerngewinn/-verlust - Gewinne und Verluste aus Veräusserungen von Konzernunternehmen, nach Abzug von Steuern; und - Wertminderung von Geschäfts- oder Firmenwert und langfristigen Vermögenswerten, nach Abzug von Steuern. Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und Veräusserungen Definiert als: Auf die Aktionäre von Holcim Ltd entfallender Konzerngewinn/-verlust vor Wertminderungen und Veräusserungen dividiert durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien. «Capex» oder «Capex netto» (Netto-Instandhaltungs- und Erweiterungs- investitionen) Definiert als: + Ausgaben zur Erhöhung der bestehenden oder zur Schaffung zusätzlicher Kapazitäten für die Produktion, den Vertrieb oder das Erbringen von Serviceleistungen für bestehende Produkte (Erweiterung) oder zur Diversifizierung in neue Produkte und Märkte (Diversifizierung) + Ausgaben zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit eines bestimmten Bauteils, einer Baugruppe, einer Ausrüstung, einer Produktionslinie oder des gesamten Werks, die unter Umständen eine Veränderung des resultierenden Cashflows bewirken - Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen. Free Cashflow nach Leasingverhältnissen Definiert als: +/- Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit - Netto-Instandhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen und - Rückzahlung von langfristigen Leasingverbindlichkeiten. Cash Conversion Definiert als: Free Cashflow nach Leasingverhältnissen dividiert durch das wiederkehrende EBITDA nach Leasingverhältnissen. Green Capex Nachhaltigkeitsinvestitionen mit erheblichen positiven Auswirkungen in den Bereichen Dekarbonisierung von Prozessen, saubere Energie, CO2-effizientes Bauen, Kreislaufwirtschaft, Biodiversität, Luft und Wasser sowie Communities, zum Beispiel Investitionen in CO2-Abscheidung, Wärmerückgewinnung, 3-D-Druck, Elektroflotten, Technologien auf der Basis von kalziniertem Ton, alternative Kraftstoffe & Anlagen auf der Basis von alternativen Rohstoffen. Recycelte Bau- und Abbruchabfälle (CDW) Recycelte Bau- und Abbruchabfälle (CDW) fallen beim Bau, bei der Sanierung, der Reparatur und beim Abriss von Häusern, grossen Bauwerken, Strassen, Brücken, Pfeilern und Dämmen an. Dazu gehören alternative Rohstoffe, recycelte Zuschlagstoffe, Asphalt und Rücklaufbeton, die in Zement, Zuschlagstoffen, Transportbeton, Asphalt und Betonprodukten wiederverwendet werden. CO2 gemessen am Umsatz Scope 1 und Scope 2 CO₂-Emissionen absolut (tausend metrische Tonnen) geteilt durch Nettoumsatz in Millionen. Nettofinanzschulden («Nettoschulden») Definiert als: + Finanzverbindlichkeiten (kurzfristige und langfristige), inkl. derivative finanzielle Verbindlichkeiten - Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Derivative Vermögenswerte (kurzfristige und langfristige). Verschuldungsgrad Das Verhältnis von Nettofinanzschulden zum wiederkehrenden EBITDA dient als Indikator für das finanzielle Risiko und zeigt, wie viele Jahre der Konzern zur Rückzahlung seiner Schulden brauchen würde. Investiertes Kapital Definiert als: + Eigenkapital + Nettofinanzschulden - als zur Veräusserung gehalten klassifizierte Vermögenswerte + als zur Veräusserung gehalten klassifizierte Schulden - kurzfristige finanzielle Forderungen und - langfristige Finanzanlagen und sonstige langfristige Vermögenswerte Nettobetriebsgewinn/-verlust nach Steuern («NOPAT») Definiert als: +/- Nettobetriebsgewinn/-verlust (d.h. wiederkehrendes EBIT und Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen) - Standardsteuern (d.h. die Steuern, die bei Anwendung des Konzernsteuersatzes auf den Nettobetriebsgewinn/-verlust wie oben definiert anfallen) Kapitalrendite (ROIC) Definiert als: Nettobetriebsgewinn/-verlust nach Steuern (NOPAT) dividiert durch das durchschnittliche investierte Kapital. Der Durchschnitt wird berechnet, indem das investierte Kapital zu Beginn des Berichtszeitraums zu dem am Ende des Zeitraums addiert und die Summe durch 2 geteilt wird (auf der Grundlage einer rollierenden 12-Monats-Berechnung). Bei einer wesentlichen Änderung des Umfangs im Lauf des Jahres wird das durchschnittliche investierte Kapital pro rata temporis angepasst. Umschlagsdauer des Nettoumlaufvermögens (Rückrechnungs- methode) Die Umschlagsdauer des Nettoumlaufvermögens ist eine Effizienzkennzahl, die die Höhe der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der Vorräte im Vergleich zum Umsatz des laufenden Monats und der Vormonate misst, bis der jeweilige Saldo ausgeglichen ist. Definiert als: - Forderungslaufzeit (Days Sales Outstanding, DSO) + Lagerumschlag (Days Inventories Outstanding, DIO) - Kreditorenlaufzeit (Days Payable Outstanding, DSO) Tonne Tonne bezieht sich auf eine metrische Tonne, also 1 000 kg. Die Analystenpräsentation zu den Ergebnissen und der Integrierte Geschäftsbericht von Holcim für das Geschäftsjahr 2022 stehen auf unserer Website zur Verfügung. Medienkonferenz: 09:00 MEZ Analystenkonferenz: 11:00 MEZ 1 Vor Wertminderungen, Veräusserungen und Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ) 2 Nach Leasingverhältnissen und vor Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ) 3 Umsatz mit externen Kunden, ohne Handelsaktivitäten 4 Vor Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ); Gewinn pro Aktie von CHF 3,66 nach Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ) 5 EBITDA für 2022 auf Pro-forma-Basis für Elevate, Malarkey, SES und PSNA Über Holcim

Holcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen. Mit dem Ziel, Fortschritt für Menschen und den Planeten zu schaffen, hat sich das Unternehmen mit seinen 60'000 Mitarbeitenden der Dekarbonisierung des Bausektors und der Verbesserung des Lebensstandards verschrieben. Mit einem umfassenden Angebot an CO2-reduzierten und kreislauffähigen Produkten von ECOPact bis ECOPlanet unterstützt das Unternehmen seine Kunden in allen Regionen dabei, besser mit weniger zu bauen. Innovative Systeme wie die Dach- und Dämmlösungen von Elevate und PRB ermöglichen eine besonders nachhaltige Nutzung von Gebäuden. Auf diese Weise leistet Holcim einen wichtigen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und umweltfreundlichen Sanierungen. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück seiner Strategie wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, dessen 1,5-Grad-Ziel von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurde. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn.



Melden Sie sich hier für den Building Progress Newsletter von Holcim an und verfolgen Sie unsere Reise in eine Net-Zero-Zukunft. Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.



