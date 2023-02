GNW-Adhoc: Synchronoss verkündet starkes Wachstum seiner Messaging-Plattform durch Advanced Messaging im asiatisch-pazifischen Raum

^BRIDGEWATER, New Jersey, Feb. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (?Synchronoss" oder das ?Unternehmen") (Nasdaq: SNCR), ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Cloud-, Messaging- und digitalen Produkten und Plattformen, hat heute ein starkes Wachstum im asiatisch- pazifischen Raum bekanntgegeben, das in erster Linie auf den Anstieg seines Advanced Messaging-Geschäfts zurückzuführen ist. Durch Partnerschaften mit globalen Dienstanbietern, insbesondere in Japan, baut das Unternehmen seine globale Präsenz weiter aus und unterstützt mehrere Dutzend Millionen Vertragskunden in der Region. In Japan ermöglicht die Rich Communications Service (RCS)-Technologie Verbrauchern eine sichere Interaktion mit Marken und Unternehmen und bietet den dortigen Kunden ein optimales Nutzererlebnis. Im Rahmen einer langjährigen Partnerschaft mit WIT Software ermöglicht Synchronoss Advanced Messaging den Mobilfunkbetreibern NTT DOCOMO, KDDI und SoftBank die Bereitstellung einer betreiberübergreifenden RCS-Lösung für 32.5 Millionen Abonnenten (https://synchronosstechnologiesinc.gcs-web.com/news-releases/news-release- details/synchronoss-announces-more-30-million-rcs-based-messaging). ?Wir freuen uns über den einzigartigen Erfolg des +Message-Dienstes in Japan, der auf der RCS-Messaging-Plattform von WIT basiert. Gemeinsam mit Synchronoss sind wir bereit, unser gemeinsames Rich-Messaging-Angebot auch für andere Netzbetreiber bereitzustellen, die neue Umsatzmöglichkeiten erschließen wollen", so Luis Silva, CEO von WIT Software." Ein weiterer prominenter Dienstanbieter im asiatisch-pazifischen Raum hat kürzlich einen wichtigen Meilenstein bekanntgegeben: die Bereitstellung von E- Mail-Diensten für über 50 Millionen Nutzer (https://synchronosstechnologiesinc.gcs-web.com/news-releases/news-release- details/leading-asia-pacific-carrier-leverages-synchronoss-email-suite). Die End-to-End-E-Mail-Plattform, die auf der Synchronoss Email Suite und der Mx9 Core Messaging-Plattform basiert, ist hochgradig skalierbar und gewährleistet Sicherheit und Datenschutz für ihre Nutzer. ?Die jüngsten Implementierungen und Meilensteine fördern die Dynamik unserer Messaging-Plattformen im asiatisch-pazifischen Raum", so Jeff Miller, President und CEO von Synchronoss. ?In diesem Jahr freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit unseren strategischen Partnern, insbesondere mit WIT Software, um innovative Messaging-Lösungen bereitzustellen, die neue Wege der Verbindung, Zusammenarbeit, des Engagements und der Geschäftsabwicklung ermöglichen." Über Synchronoss Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) entwickelt Software, mit der Unternehmen weltweit zuverlässig und auf sinnvolle Weise mit ihren Kunden in Verbindung treten können. Die Produktpalette des Unternehmens trägt dazu bei, Netzwerke zu optimieren, Onboarding zu vereinfachen und Abonnenten zu motivieren, um neue Einnahmequellen freizusetzen, Kosten zu senken und Markteinführungen zu beschleunigen. Hunderte Millionen Abonnenten vertrauen auf die Produkte von Synchronoss, um mit den Menschen, Diensten und Inhalten, die sie lieben, auf dem Laufenden zu bleiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.synchronoss.com (https://synchronoss.com/). Medienkontakt: Domenick Cilea Springboard dcilea@springboardpr.com (mailto:dcilea@springboardpr.com) Anlegerkontakt Matt Glover / Tom Colton Gateway Group, Inc. SNCR@gatewayir.com (mailto:SNCR@gatewayir.com) °