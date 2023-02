HENKEL - Eine Tasse mit Henkel und Henkel!

Henkel AG & Co. KGaA Vz - WKN: 604843 - ISIN: DE0006048432 - Kurs: 68,940 € (XETRA)

Die Anteile des Konsumgüter- und Klebstoffspezialisten befinden sich weiterhin in einer großen Bodenbildungsphase und haben mit dem Anstieg über 64,42 EUR schon im Sommer letzten Jahres den ersten Schritt für eine Trendwende getan. Zwar folgte auf den ersten Henkel nach der großen Untertassenformation und dem bullischen Ausbruch über die große Abwärtstrendlinie ein Anstieg bis an den Widerstand bei 89,40 EUR. Doch dort prallte die Aktie im Dezember letzten Jahres nach unten ab und leitete damit die zweite, bogenförmige und prinzipiell bullische "Henkel"-Korrektur ein.

Seit der Verteidigung der Unterstützung bei rund 64,00 EUR zog der Kurs zuletzt wieder an die zentrale Kurshürde bei 69,40 EUR an und sollte diese jetzt auch überwinden, um die Bildung eines bärischen Doppeltops zu verhindern. Über der Marke wäre die Bodenbildung erfolgreich abgeschlossen und eine Kaufwelle dürfte bis 72,50 - 73,00 EUR führen. Nach einem Pullback an den damit klar gebrochenen Widerstand bei 69,40 EUR könnte die Aufwärtsbewegung in den folgenden Wochen bis 75,78 EUR, dem Zwischenhoch aus dem Februar 2022, reichen.

Scheitern die Käufer dagegen an 69,40 EUR und fällt der Wert zudem auch unter 67,06 EUR zurück, wäre ein kurzfristiges Verkaufssignal aktiviert und mit einer Korrektur bis 64,42 und 63,08 EUR zu rechnen, ehe sich der Wert wieder nach oben schrauben dürfte.

Henkel Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)