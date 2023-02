EQS-News: Adler Group S.A.: Update zur Lock-up-Vereinbarung und zum Prozess der Fremdfinanzierung nach der Plananhörung zur Restrukturierung

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung

Adler Group S.A.: Update zur Lock-up-Vereinbarung und zum Prozess der Fremdfinanzierung nach der Plananhörung zur Restrukturierung



Luxemburg, 28. Februar 2023 – Die Adler Group S.A. („Adler Group”) bezieht sich auf ihre Pressemitteilung vom 20. Februar 2023 mit dem Titel „Korrektur einer Pressemitteilung: Änderung der Lock-up-Vereinbarung, der Commitment Letter und Wiedereröffnung der Beteiligung an der Fremdfinanzierung“ (die „ Fremdfinanzierungs-Veröffentlichung “); und

“); und die Pressemitteilungen vom 23. Februar 2023 in Bezug auf die Plananhörung und vom 27. Februar 2023 in Bezug auf die Plansitzungen (wie unten definiert). Mit einem Beschluss vom 27. Februar 2023 im Rahmen der Plananhörung (der „Einberufungsbeschluss“) in Bezug auf den Restrukturierungsplan gemäß Teil 26A des Companies Act 2006 zwischen AGPS BondCo PLC und bestimmten Gläubigern (der „Restrukturierungsplan“), hat der Oberste Gerichtshof von England und Wales der AGPS BondCo PLC die Einberufung von Gläubigerversammlungen für den 16. März 2023 (die „Plansitzungen“) gestattet. Infolge der im Einberufungsbeschluss vorgeschriebenen Anpassungen des Zeitplans für den Restrukturierungsplan und wie in dem für die Plangläubiger veröffentlichten sog. Explanatory Statement zum Restrukturierungsplan näher ausgeführt: die Lock-up Fee Eligibility Deadline (wie im Explanatory Statement definiert) ist 12:00 Uhr (Londoner Zeit) am 16. März 2023 , dem Tag der Plansitzungen; und

, dem Tag der Plansitzungen; und der Stichtag, an dem (i) der Anspruch der betreffenden Plangläubiger auf die Lock-up-Fee gemäß der Lock-up-Vereinbarung berechnet wird und (ii) die Verpflichtung der an der Fremdfinanzierung beteiligten Anleihegläubiger zur Bereitstellung der Fremdfinanzierung unter Bezugnahme auf ihre anteiligen Beteiligungen an den SUNs (wie im Explanatory Statement definiert) berechnet wird, ist 17:00 Uhr (Londoner Zeit) am 14. März 2023 . Zur Klarstellung: Wie bereits in der Fremdfinanzierungs-Veröffentlichung mitgeteilt, bleibt die New Money Funding Commitment Deadline, d.h. das Datum und die Uhrzeit, bis zu der ein Plangläubiger den Commitment Letter unterzeichnen und abgeben muss, wenn er sich zur Bereitstellung der Fremdfinanzierung verpflichten will, am 31. März 2023 um 23:59 Uhr (Londoner Zeit) bestehen. Kontakt Investor Relations:

