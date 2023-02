PVA TePla: Brutaler Aufschlag

Das auf spezielle Industrieanlagen fokussierte Unternehmen PVA TePla weist heute einen der höchsten Kurssprünge auf dem Frankfurter Parkett auf, die Aktie befindet sich mit einem Kurssprung von 18 Prozent auf dem höchsten Stand seit April 2022 und bekräftigt zeitgleich einen Trendwechsel im Kursverlauf. Ein handfester Wochenschlusskurs könnte eine Kehrtwende im Chat zementieren.

Besonders der Ausblick erfreut Anleger sehr stark, wie an der heutigen Kursreaktion von plus 18 Prozent auf einen Wert von 27,04 Euro zu verzeichnen ist, ein Blick auf den Chartverlauf zeigt dabei klare Trendwendetendenzen in Form einer inversen SKS-Formation.

Gelingt es demnach oberhalb der Nackenlinie gelegen um 23,85 Euro einen nachhaltigen Wochenschlusskurs zu etablieren, könnten auf mittelfristiger Sicht weitere Kursgewinne folgen, zunächst in den Bereich von 28,80 und darüber 32,44 Euro.

Trotzdem birgt ein derart starker Kurssprung kurzfristig auch Rückfallrisiken, diese könnten noch einmal zurück zum Ausbruchsniveau und der Nackenlinie um 23,85 Euro abwärtsreichen. Von dort könnte dann das auf Tagesbasis aufgestellte Kaufsignal schließlich weiter umgesetzt werden. Ein bärisches Szenario ergibt sich dabei erst unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts von 21,21 Euro, empfindliche Abschläge auf 18,32 Euro wären demnach nicht auszuschließen.