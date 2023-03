Zalando: Kernwiderstand wird getestet!

Der Berliner Dax-Konzern Zalando streicht Hunderte Stellen. Die Firmenchefs Robert Gentz und David Schneider erklärten den Schritt am 21. Februar in einem Brief an die Arbeitnehmer und sagten, Zalando sei nicht dort, wo das Unternehmen sein sollte. Europas größte Modeplattform hat gerade während der Corona-Pandemie viele Arbeitsplätze geschaffen und zählt mittlerweile mehr als 17.000 Mitarbeiter. Einige Bereiche sind zu stark gewachsen und das Unternehmen ist zu komplex geworden, um schnell agieren zu können. Auch hochrangige Manager müssten gehen. Das verhaltene Konsumklima und die hohe Inflation machen Online-Händlern seit Monaten zu schaffen. Am 7. März öffnet Zalando die Bücher für das Geschäftsjahr 2022. Mit Spannung wird der Ausblick auf das laufende Jahr erwartet.

Zum Chart

Die seit Mitte Juli 2021 aufrechte Abwärtssequenz der Zalando-Aktie wurde Ende Oktober 2022 nachhaltig durchbrochen. An eine starke Kursperformance im Oktober reiht sich Anfang November ein „nach oben gerichteter Crash“. Vom partiellen Tief Ende September 2022 bei 19,18 Euro bis Dienstag, den 28. Februar 2023 bei 37,66 Euro hat der Kurs um rund 96 Prozent hinzugewonnen. Doch nach einer kurzen Konsolidierung nach dem „Squeeze“ ist der Kurs bis zum Widerstand bei 44,32 Euro hochgelaufen. Mittlerweile ist die Notierung etwas zurückgekommen und testet die Unterstützung bei 36,51 Euro. In diesem Zusammenhang muss auch erstmals die 200-Tage Linie unterschritten werden. Bricht der Kurs hier dennoch durch, sollte der Bereich bei 31,58 Euro angelaufen werden. Fundamental betrachtet wird die Luft dünner, nachdem das erwartete KGV 2022 bei mittlerweile 229,84 liegt. Bis 2025 wird mit einer Gewinnerhöhung von 829 Prozent auf einen Gewinn pro Aktie von 1,30 geplant, was ein erwartetes KGV 2025 von gegenwärtig 29,11 nach sich zieht. Kann die Planung eingehalten werden, wäre die als bullisch für die Aktie zu werten.